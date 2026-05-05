Профессор ответил, грозит ли России пандемия хантавируса

В России не ожидается никаких вспышек хантавируса, поскольку он не имеет пандемического потенциала, объяснил в беседе с ОТР профессор и доктор биологических наук Петр Чумаков. Он отметил, что этот вирус крайне редко передается от человека к человеку.

В данном случае это все-таки заболевание, связанное с контактом человека с выделениями грызунов или аэрозолями, содержащими вирус. Не при контакте человека с человеком возникает заражение. Поэтому тут пандемию, в общем-то, ожидать нет смысла, — подчеркнул Чумаков.

Он уточнил, что обычно вирус проникает в кровь через слизистую оболочку дыхательных путей. После этого он поражает сосуды, вызывая их повышенную проницаемость. У заболевших поначалу наблюдаются симптомы, напоминающие грипп. Со временем они прогрессируют, и у людей появляются носовые кровотечения, боли в животе и поясничной области.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что хантавирусы вызывают повышение температуры, озноб, головную боль, покраснение лица и геморрагический синдром. По его словам, заболевание обычно протекает в достаточно легкой форме.