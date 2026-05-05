Дроны ВСУ устроили налет на российский курорт Мэр Сочи сообщил об отражении атаки БПЛА на город

В Сочи сработала система противовоздушной обороны, отражается атака беспилотных летательных аппаратов, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Андрей Прошунин. Все службы приведены в состояние максимальной готовности, их работу координирует городской оперативный штаб.

Прошунин призвал сочинцев и гостей города сохранять спокойствие и соблюдать необходимые меры безопасности. Жителям, которые находятся рядом с береговой линией, настоятельно рекомендовано не выходить на улицу и оставаться в глухом помещении без остекления.

Мэр также предостерег очевидцев от публикации в социальных сетях кадров работы ПВО, беспилотников и их обломков. Запрет также касается съемки работы специальных и оперативных служб, а также средств защиты объектов атаки.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Шебекино в результате целенаправленного удара Вооруженных сил Украины погибла мирная жительница. Атака была совершена с использованием FPV-дрона возле частного дома.

Прежде Гладков сообщил, что в поселке Комсомольский Белгородской области беспилотник ударил по складскому помещению, в результате чего здание загорелось. По предварительным данным, в результате инцидента обошлось без пострадавших.