05 мая 2026 в 16:24

Дроны ВСУ устроили налет на российский курорт

Мэр Сочи сообщил об отражении атаки БПЛА на город

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Сочи сработала система противовоздушной обороны, отражается атака беспилотных летательных аппаратов, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Андрей Прошунин. Все службы приведены в состояние максимальной готовности, их работу координирует городской оперативный штаб.

Прошунин призвал сочинцев и гостей города сохранять спокойствие и соблюдать необходимые меры безопасности. Жителям, которые находятся рядом с береговой линией, настоятельно рекомендовано не выходить на улицу и оставаться в глухом помещении без остекления.

Мэр также предостерег очевидцев от публикации в социальных сетях кадров работы ПВО, беспилотников и их обломков. Запрет также касается съемки работы специальных и оперативных служб, а также средств защиты объектов атаки.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Шебекино в результате целенаправленного удара Вооруженных сил Украины погибла мирная жительница. Атака была совершена с использованием FPV-дрона возле частного дома.

Прежде Гладков сообщил, что в поселке Комсомольский Белгородской области беспилотник ударил по складскому помещению, в результате чего здание загорелось. По предварительным данным, в результате инцидента обошлось без пострадавших.

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
