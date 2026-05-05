05 мая 2026 в 14:13

Дрон ВСУ забрал жизнь жительницы Белгородской области

Гладков сообщил о гибели женщины при ударе дрона ВСУ в Шебекино

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Шебекино в результате целенаправленного удара Вооруженных сил Украины погибла мирная жительница, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Атака была совершена с использованием FPV-дрона возле частного дома.

Очередной целенаправленный удар ВСУ унес жизнь мирной жительницы. В Шебекино в результате атаки FPV-дрона возле частного дома погибла женщина, — написал Гладков.

Женщина скончалась на месте происшествия до прибытия бригады скорой помощи. Глава региона выразил соболезнования всем родным и близким погибшей и назвал произошедшее тяжелой и невосполнимой утратой для всех жителей области.

Ранее губернатор сообщил, что в поселке Комсомольский Белгородской области беспилотник ударил по складскому помещению, в результате чего здание загорелось. По предварительным данным, в результате инцидента обошлось без пострадавших.

Прежде ВСУ совершили массированные атаки по территории пяти муниципалитетов Белгородской области. Гладков информировал, что в результате обстрелов и ударов беспилотников были ранены два мирных жителя, повреждены десятки частных и многоквартирных домов, автомобилей, объектов инфраструктуры и социальной сферы.

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
