Дрон ВСУ забрал жизнь жительницы Белгородской области Гладков сообщил о гибели женщины при ударе дрона ВСУ в Шебекино

В Шебекино в результате целенаправленного удара Вооруженных сил Украины погибла мирная жительница, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Атака была совершена с использованием FPV-дрона возле частного дома.

Очередной целенаправленный удар ВСУ унес жизнь мирной жительницы. В Шебекино в результате атаки FPV-дрона возле частного дома погибла женщина, — написал Гладков.

Женщина скончалась на месте происшествия до прибытия бригады скорой помощи. Глава региона выразил соболезнования всем родным и близким погибшей и назвал произошедшее тяжелой и невосполнимой утратой для всех жителей области.

Ранее губернатор сообщил, что в поселке Комсомольский Белгородской области беспилотник ударил по складскому помещению, в результате чего здание загорелось. По предварительным данным, в результате инцидента обошлось без пострадавших.

Прежде ВСУ совершили массированные атаки по территории пяти муниципалитетов Белгородской области. Гладков информировал, что в результате обстрелов и ударов беспилотников были ранены два мирных жителя, повреждены десятки частных и многоквартирных домов, автомобилей, объектов инфраструктуры и социальной сферы.