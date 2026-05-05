Суд Франции поставит точку в деле основательницы SOS Donbass

Судебные органы Франции на следующей неделе должны вынести решение относительно дальнейшего содержания под стражей Анны Новиковой, возглавляющей гуманитарную ассоциацию SOS Donbass, сообщил ТАСС адвокат гражданки России Филипп де Вель по итогам прошедшего заседания. По его словам, в ближайшие дни сторона защиты ожидает вердикта по вопросу условно-досрочного освобождения своей подзащитной.

Только что закончилось судебное заседание. На следующей неделе мы ожидаем решения по вопросу об условно-досрочном освобождении. Затем состоится еще один допрос, — пояснил адвокат.

Ранее Москва потребовала освобождения Новиковой. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона настаивает на прекращении преследования людей, чья вина заключается лишь в выражении мнения, не совпадающего с официальной позицией Парижа.

Новикова является не только гражданкой России, но и гражданкой Франции. Девушка рассказала, что 17 ноября рано утром в ее дом вломились полицейские с автоматами и арестовали. Она отметила, что из дома ее вывели в наручниках и с мешком на голове. Новиковой было предъявлено обвинение в шпионаже.