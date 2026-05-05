Стоматолог перечислила основные причины изменения цвета зубов

Травмы зубов, курение, недостаточный уход за полостью рта и генетика могут привести к изменению цвета эмали, предупредила в беседе с «Газетой.Ru» стоматолог-терапевт Анастасия Хритова. Кроме того, такую проблему может вызвать употребление красящих продуктов или напитков. Качество зубов также может ухудшиться с возрастом.

Одна из самых частых причин — неудовлетворительная гигиена полости рта. Скопление налета и камней создает видимые изменения в зубах, что проявляется в изменении их цвета. Частое употребление красящих продуктов и напитков — еще один виновник изменения цвета эмали. Возрастные изменения также влияют на зубы. С течением времени эмаль может подвергаться стиранию, обнажая дентин, который имеет желто-коричневый оттенок. При ушибах, вывихах, переломах зубов коронка может окрашиваться в розово-красный цвет, — объяснила Хритова.

Она добавила, что во время курения никотин и смолы проникают в поверхности зубов, вызывая стойкое желто-коричневое окрашивание. По словам врача, самостоятельные эксперименты по отбеливанию эмали могут лишь усугубить ситуацию и навредить здоровью, поэтому лучше обратиться к профессионалам.

