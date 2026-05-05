05 мая 2026 в 14:52

Магнитные бури сегодня, 5 мая: что будет завтра, проблемы с давлением

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН оценила вероятность магнитной бури на Земле сегодня, 5 мая 2026 года. Ждать ли геомагнитных ударов, что будет завтра, как легче перенести бурю?

Будут ли магнитные бури 5 и 6 мая

Во вторник, 5 мая, по прогнозу ИКИ РАН, возможна магнитная буря: модель предполагала, что Кр-индекс после 03:00 мск превысит пять единиц, а после 12:00 мск пойдет на спад.

Онлайн-график демонстрирует, что показатель достиг пяти единиц между 03:00 и 06:00 мск, после чего вернулся в зеленую зону.

«Вероятность спокойной магнитосферы составляет 19%, геомагнитных возмущений — 40%, магнитных бурь — 41%. Прогноз на ближайшие 24 часа: возможны геомагнитные возмущения (Kp = 4). Магнитные бури сейчас: магнитосфера Земли спокойная (Kp = 0,67)», — отмечается на сайте ИКИ РАН.

В лаборатории солнечной астрономии отметили, что ночью 5 мая начались заметные магнитные бури, которые около 00:00 мск достигли уровня G2 (средние бури); их источником стал медленный выброс корональной плазмы, зарегистрированный 30 апреля.

На Солнце произошли шесть новых вспышек — они относятся к классу С (слабые). Индекс солнечной активности, по данным за 48 часов, составил 4,6.

«Вспышечная активность низкая. Через три-четыре дня на восточном (левом) крае Солнца появится крупная активная область. <...> Предполагается, что это запустит очередную волну активности. На видимой стороне энергии почти нет, хотя активных групп (солнечных пятен) довольно много», — заявили в ИКИ РАН.

Портал my-calend пишет, что сегодня, 5 мая, нет магнитных бурь — угроз для самочувствия не предвидится.

В среду, 6 мая, согласно прогнозу ИКИ РАН, вероятность геомагнитных возмущений составляет 25%, магнитных бурь — 7%. Кр-индекс в течение суток будет в районе трех единиц.

Как легче перенести магнитную бурю

Во время геомагнитных возмущений прежде всего страдает регуляция давления, что может привести к ухудшению самочувствия, заявил врач-кардиолог Юрий Конев. В таком случае в первую очередь следует выпить больше воды, подчеркнул специалист.

«Можно даже добавить в нее поваренную соль, которая задерживает жидкость в организме. За счет этого увеличивается объем циркулирующей крови и, соответственно, повышается артериальное давление», — добавил Конев.

По словам врача-терапевта кандидата медицинских наук Андрея Кондрахина, во время магнитной бури внутренние настройки организма начинают претерпевать изменения. В таком случае дополнительная нагрузка может ухудшить самочувствие, усилить чувствительность человека к геомагнитным колебаниям. Поэтому, отметил медик, необходимо отказаться от интенсивной физической активности.

Метеозависимым людям в период геомагнитных возмущений нужны здоровый сон, контрастный душ и отказ от алкоголя, заявила врач-терапевт Анастасия Тимощенко. Она добавила, что спать следует не менее семи — девяти часов, это позволит легче перенести перепады давления.

«Отложите, если это возможно, интенсивные тренировки или высокозатратные умственные нагрузки», — подчеркнула врач.

Егор Зверев
