Что с аэропортами в Москве сегодня, 5 мая: работают или нет, онлайн-табло

Все воздушные гавани столицы прекратили работу, следует из заявлений пресс-служб и Росавиации. Что с аэропортами в Москве сегодня, 5 мая 2026 года, почему не работают, что на онлайн-табло?

Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский приостановили прием и выпуск судов. Меры принимаются в целях обеспечения безопасности полетов, сообщили в пресс-службе аэропорта Внуково.

В Шереметьево уточнили: причина ограничений — сигнал «Ковер». Там призвали пассажиров готовиться к «более длительному ожиданию при обслуживании рейсов в связи с проводимыми мероприятиями».

«Возможны корректировки в расписании полетов. Информацию о статусе вашего рейса уточняйте через коммуникационные каналы авиакомпаний: онлайн-табло и управление бронированием на сайте, мобильное приложение, кол-центр, а также чат-бот (при наличии у авиаперевозчика)», — добавили в пресс-службе Шереметьево.

В аэропорту Внуково обслуживающий персонал и наземные службы работают в усиленном режиме. Людей в терминале обеспечивают водой и питанием на период ожидания вылета, при необходимости предоставляется размещение в гостинице.

В 12:53 мск мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО отразили атаку четырех беспилотников. Экстренные службы работают на месте падения обломков. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Что на онлайн-табло московских аэропортов

Согласно онлайн-табло вылета аэропорта Внуково, запланированные на ближайшие часы рейсы в подавляющем большинстве помечены как задержанные — на час и более. Вылеты, запланированные на 15:00 мск и позднее, задерживаются частично — некоторые рейсы пока не переносили.

На текущий момент отменены рейсы из Внуково в Ульяновск, изначально запланированный на 15:00 мск, в Санкт-Петербург — на 16:00 и 17:30 мск, а также некоторые другие.

Картина прилета во Внуково — большинство рейсов направлены в другие аэропорты. На более поздние часы ситуация, как и с вылетами, менее однородная, но большинство рейсов идут с пометкой «задержан».

В Домодедово, согласно онлайн-табло, отменен вылет в Самару (14:30 мск), Санкт-Петербург (18:15 мск), Пензу (19:45 мск). Большинство рейсов отмечены как открытые к регистрации. Что касается прилета в DME — большинство рейсов ожидаются позднее указанного времени.

В Шереметьево рейсы вылета в основном перенесены на два часа и более. Отменяются борты в Астрахань (13:20 мск), Самару (13:40 мск), Санкт-Петербург (14:00 мск). Прилет — перенесены многие рейсы.

В аэропорту Жуковский задержаны до 13:30 мск и 15:00 мск вылеты в Душанбе — рейсы SZ338 (SOMON AIR) и U62427 (URAL AIRLINES) соответственно. На прилет задерживаются борты из Батуми (WZ554), Тбилиси (WZ560) и Душанбе (U62428).

Онлайн-табло аэропортов постоянно обновляются. С актуальной информацией можно ознакомиться на сайте конкретной воздушной гавани.

Где еще в России действуют ограничения в аэропортах 5 мая

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сегодня, 5 мая, действуют не только в московских аэропортах. Аналогичные меры вводились в Ижевске, Челябинске, Чебоксарах, Бугульме, Оренбурге, Орске, Уфе, Казани, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Ограничения с части аэропортов были сняты к этому часу.

