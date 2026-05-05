05 мая 2026 в 15:53

Мать бросила трехлетнего сына умирать от удушья в машине

В Мексике трехлетний мальчик на 12 часов остался один в машине матери и умер

Скорая помощь Великобритании Скорая помощь Великобритании Фото: Shutterstock/FOTODOM
Трехлетний мальчик был обнаружен мертвым в запертом автомобиле своей матери в Мексике, сообщает издание New York Post. Ребенок находился в пристегнутом детском кресле более 12 часов — с вечера пятницы до полудня следующего дня. Следствие полагает, что женщина вернулась с праздника в состоянии алкогольного опьянения и просто забыла сына в машине.

Судебно-медицинская экспертиза официально установила, что причиной смерти ребенка стал тепловой удар. Специалисты не обнаружили на теле признаков насилия, однако зафиксировали термические ожоги рук и бедер от соприкосновения с раскаленными поверхностями салона автомобиля. Судмедэксперт Сесар Гонсалес Вака в беседе с журналистами подчеркнул, что до инцидента ребенок был абсолютно здоров и физически развит.

Отец погибшего мальчика подтвердил в социальных сетях, что трагедия произошла из-за нетрезвого состояния матери. В данный момент сотрудники полиции проводят детальное расследование всех обстоятельств случившегося для предъявления обвинений.

Ранее прокуратура Челябинска возбудила уголовное дело против женщины, которая регулярно бросала свою пятилетнюю дочь-инвалида в запертой квартире. Девочка оказалась в опасности без еды и в полной антисанитарии, из-за чего была вынуждена выйти на балкон и звать прохожих на помощь.

Мир
Мексика
дети
матери
