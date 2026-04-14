Мать бросила девочку-инвалида в квартире без еды В Челябинске возбудили дело против матери, бросившей пятилетнюю дочь-инвалида

Прокуратура возбудила уголовное дело против жительницы Челябинска, которая регулярно бросала свою пятилетнюю дочь-инвалида в запертой квартире, рассказали в пресс-службе ведомства. Девочка оказалась в опасности без еды и в полной антисанитарии, из-за чего была вынуждена выйти на балкон и звать прохожих на помощь.

25-летняя мать несовершеннолетней 12.04.2026 в утреннее время покинула квартиру, оставив пятилетнего ребенка одного в антисанитарных условиях и без продуктов питания, — добавили в прокуратуре.

Правоохранители установили, что мать намеренно оставляла ребенка в таких условиях, оправдывая это тем, что дочь ей «неудобна и не нужна». Следователи также выяснили, что подобные случаи происходили неоднократно, а надзорный орган уже взял ход расследования под особый контроль. Сейчас жизни девочки ничего не угрожает.

Ранее двухлетний ребенок погиб при пожаре в Волоколамске Московской области. По версии СК, мать оставила троих детей одиннадцати, четырех и двух лет одних дома. Пламя распространилось из-за неосторожного обращения с огнем.