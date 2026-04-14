Мать бросила девочку-инвалида в квартире без еды

В Челябинске возбудили дело против матери, бросившей пятилетнюю дочь-инвалида

Прокуратура возбудила уголовное дело против жительницы Челябинска, которая регулярно бросала свою пятилетнюю дочь-инвалида в запертой квартире, рассказали в пресс-службе ведомства. Девочка оказалась в опасности без еды и в полной антисанитарии, из-за чего была вынуждена выйти на балкон и звать прохожих на помощь.

25-летняя мать несовершеннолетней 12.04.2026 в утреннее время покинула квартиру, оставив пятилетнего ребенка одного в антисанитарных условиях и без продуктов питания, — добавили в прокуратуре.

Правоохранители установили, что мать намеренно оставляла ребенка в таких условиях, оправдывая это тем, что дочь ей «неудобна и не нужна». Следователи также выяснили, что подобные случаи происходили неоднократно, а надзорный орган уже взял ход расследования под особый контроль. Сейчас жизни девочки ничего не угрожает.

Ранее двухлетний ребенок погиб при пожаре в Волоколамске Московской области. По версии СК, мать оставила троих детей одиннадцати, четырех и двух лет одних дома. Пламя распространилось из-за неосторожного обращения с огнем.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Чтобы господа задумались»: в ГД допустили использование армии за рубежом
ВСУ ранили россиянина в ходе «сафари» на мирных жителей
Норвежский подросток угнал автобус и уехал в Швецию
«Папочка» недоволен: почему Трамп публично унижает НАТО
Туалет в камере, душ раз в неделю: что ждет мужа Лерчек в СИЗО
«Прости засранца»: известный блогер дал совет разведенным мужчинам
Симоньян удивилась рецензиям на свой роман
Коту британского кабмина потребовалось лечение на 122,5 тыс. рублей
Защита Смольянинова решила обжаловать приговор по делу о фейках
Названы страны, которые могут примкнуть к оборонному союзу ФРГ и Украины
«Жив и здоров»: отец Илона Маска высказался о судьбе известного педофила
На экс-замминистра финансов России завели дело за дискредитацию армии
Невролог перечислила факторы риска возникновения деменции
«Малиновый плезир» едва не отправил россиянку на тот свет
Харьковскую швею поставили на воинский учет как медика
Труп беременной любовницы на краю свалки: многодетный отец попал в СИЗО
Путин доверил Львовой-Беловой новый пост для защиты детей
Жену влиятельного европейского политика обвинили в коррупции
В России обрушились на Норвегию за «прикормку» для террора Зеленского
Военэксперт ответил, что скрывается за оборонным соглашением ФРГ и Украины
Дальше
