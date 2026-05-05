«Устали от этого»: наемники ВСУ пожаловались на «чуму» у украинских солдат

Иностранные наемники, воюющие на стороне Вооруженных сил Украины, в соцсетях массово жалуются на постоянные болезни украинских солдат, свидетельствует анализ ТАСС сообществ иностранных военнослужащих. Они окрестили это состояние «чумой».

Один из наемников выложил видео, где на фоне слышны сильный кашель и чихание. Он написал, что его раздражает «чумное» состояние сослуживцев, жалости к ним «солдат удачи» уже не испытывает.

Командир разместил меня в одном доме с украинскими военнослужащими. Как же я устал от этого, — признался он.

Свыше 20 иностранных солдат согласились с ним. Один англоязычный военный вовсе отметил, что из-за «чумных» не носит ничего в аптечке, кроме антибиотиков.

В конце марта разгорелся скандал в 425-м отдельном штурмовом полку «Скала» — несколько военных умерли от пневмонии. Жены и матери погибших обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому, а также к командирам и врачам бригады. Депутат Рады Марьяна Безуглая обвинила командование в несвоевременной помощи и назвала подразделение «ручным полком» главкома Александра Сырского с самой высокой смертностью в ВСУ. Она также пообещала не забыть и других причастных, дав понять, что список ответчиков может расшириться.