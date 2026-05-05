День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 мая 2026 в 05:33

«Устали от этого»: наемники ВСУ пожаловались на «чуму» у украинских солдат

ТАСС: наемники ВСУ пожаловались на проблемы украинских солдат со здоровьем

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Иностранные наемники, воюющие на стороне Вооруженных сил Украины, в соцсетях массово жалуются на постоянные болезни украинских солдат, свидетельствует анализ ТАСС сообществ иностранных военнослужащих. Они окрестили это состояние «чумой».

Один из наемников выложил видео, где на фоне слышны сильный кашель и чихание. Он написал, что его раздражает «чумное» состояние сослуживцев, жалости к ним «солдат удачи» уже не испытывает.

Командир разместил меня в одном доме с украинскими военнослужащими. Как же я устал от этого, — признался он.

Свыше 20 иностранных солдат согласились с ним. Один англоязычный военный вовсе отметил, что из-за «чумных» не носит ничего в аптечке, кроме антибиотиков.

В конце марта разгорелся скандал в 425-м отдельном штурмовом полку «Скала» — несколько военных умерли от пневмонии. Жены и матери погибших обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому, а также к командирам и врачам бригады. Депутат Рады Марьяна Безуглая обвинила командование в несвоевременной помощи и назвала подразделение «ручным полком» главкома Александра Сырского с самой высокой смертностью в ВСУ. Она также пообещала не забыть и других причастных, дав понять, что список ответчиков может расшириться.

Европа
Украина
ВСУ
наемники
заболевания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Завтра вы меня возненавидите»: мать зарубила дочь и уехала в спецлечебницу
Москалькова рассказала, как ООН оценила опыт России в работе с беженцами
Известная актриса из клипа «Девочка-война» погибла под колесами байкера
Окружение Мбаппе заступилось за футболиста
Политолог ответил, кто может заставить Зеленского уйти в отставку
Захарова объяснила, в каком состоянии оказались переговоры по Ирану
Гладков сообщил о еще одной трагичной смерти в результате удара ВСУ
Названы главные ловушки при покупке залоговой недвижимости у банка
Винный эксперт и опасный доминант: как БДСМ-сессия обернулась смертью
Президент Румынии исключил досрочные выборы после отставки кабмина
В МИД раскрыли, как Запад отнесся к идеям РФ по стратегической стабильности
Байкер сбил известную в сообществе мотоциклистов блогершу
Полиция на Урале бездействует после избиения соседями отца незрячих девочек
Политолог объяснил, к чему приведет выход Армении из ЕАЭС
Трагически ушедшую звезду КВН Рыбалко похоронили в Сочи
Раскрыто, сколько человек попали в больницу после атаки ВСУ на Чебоксары
«Чувствительная потеря»: Коц раскрыл детали уничтожения трех радаров ВСУ
Турция презентовала гиперзвуковую ракету Yildirimhan
Власти России выразили обеспокоенность содействием Японии Украине
Иноагент Лазарева заявила, что ее трое детей хотят вернуться в Россию
Дальше
Самое популярное
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.