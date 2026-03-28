28 марта 2026 в 05:38

Болезни и смерти вызвали скандал в одном из элитных полков ВСУ

Безуглая: из-за высокой смертности от болезней в полку «Скала» начался скандал

Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
В 425-м отдельном штурмовом полку ВСУ «Скала» разгорелся скандал после гибели нескольких военнослужащих от пневмонии. Родственники погибших обвинили командование в несвоевременном оказании помощи и отсутствии карантинных мер, сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в своих социальных сетях.

Жены и матери погибших обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому, а также к командирам и врачам бригады. По их данным, в феврале 2026 года от пневмонии умерли пять военных, но реальное число может быть больше.

Женщины утверждают, что мужчины не получили своевременной помощи и даже не успели пройти подготовку <...>. Обращение поднимает вопрос ответственности за смерти военных, — написала Безуглая.

Парламентарий также заявила, что женщины спрашивают командира о беспорядке в части, отсутствии карантинных ограничений и отправке новобранцев в опасные условия. Безуглая назвала полк «ручным» подразделением главкома ВСУ Александра Сырского и указала, что в таких частях самая высокая смертность, но правоохранительные органы на это не реагируют.

Ранее Безуглая объявила о намерении подать иск в суд на высшее военное руководство страны. В списке ответчиков — главнокомандующий ВСУ и бывший командующий объединенными силами Юрий Содоль.

«Мы уступим вам место»: Рубио поспорил с Каллас о ситуации на Украине
Выступление в Кремле, привилегии в армии, СВО: как живет рэпер Macan
Ребенок погиб во время атаки ВСУ на жилой дом под Ярославлем
ВСУ создают «иллюзию присутствия» в Сумской области
SHOT: мощные взрывы раздались в нескольких городах одного из регионов РФ
Развод, слухи о романе с Богатыревым, «Кухня»: где сейчас Подкаминская
Россиянам дали совет, как сэкономить на покупке авиабилетов
Болезни и смерти вызвали скандал в одном из элитных полков ВСУ
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 28 марта
Никто из фигурантов дела о теракте в «Крокусе» не согласился с приговором
«России только на руку»: Канаде грозит раскол, как он ударит по НАТО и ЕС
В Минздраве озвучили среднюю продолжительность жизни в России
Над Ленобластью отразили очередную атаку дронов ВСУ
Стало известно о продвижении дела сестер Хачатурян об убийстве отца
Налет БПЛА на Ярославль 28 марта: пострадавшие, разрушения, что известно
Трамп начал сыпать угрозами в сторону НАТО
Уход из «Уральских пельменей», 30 лет брака: как сейчас живет Андрей Рожков
Все нормально — денег нет: как Украина развалится за два месяца
Очевидцы сообщили о падении БПЛА рядом с многоэтажкой в Ярославле
Россиянам разъяснили, законно ли требовать деньги за примерку платья
Дальше
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Общество

Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

