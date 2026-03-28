Болезни и смерти вызвали скандал в одном из элитных полков ВСУ

Болезни и смерти вызвали скандал в одном из элитных полков ВСУ Безуглая: из-за высокой смертности от болезней в полку «Скала» начался скандал

В 425-м отдельном штурмовом полку ВСУ «Скала» разгорелся скандал после гибели нескольких военнослужащих от пневмонии. Родственники погибших обвинили командование в несвоевременном оказании помощи и отсутствии карантинных мер, сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в своих социальных сетях.

Жены и матери погибших обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому, а также к командирам и врачам бригады. По их данным, в феврале 2026 года от пневмонии умерли пять военных, но реальное число может быть больше.

Женщины утверждают, что мужчины не получили своевременной помощи и даже не успели пройти подготовку <...>. Обращение поднимает вопрос ответственности за смерти военных, — написала Безуглая.

Парламентарий также заявила, что женщины спрашивают командира о беспорядке в части, отсутствии карантинных ограничений и отправке новобранцев в опасные условия. Безуглая назвала полк «ручным» подразделением главкома ВСУ Александра Сырского и указала, что в таких частях самая высокая смертность, но правоохранительные органы на это не реагируют.

Ранее Безуглая объявила о намерении подать иск в суд на высшее военное руководство страны. В списке ответчиков — главнокомандующий ВСУ и бывший командующий объединенными силами Юрий Содоль.