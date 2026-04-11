«Что там с ними делают?»: в Раде рассказали о скандале в «мясном» полку ВСУ

Безуглая: вокруг полка ВСУ «Скала» нарастает скандал из-за смерти мобилизованных

В Верховной раде Украины заявили о новом скандале, связанном с 425-м отдельным штурмовым полком ВСУ «Скала». Депутат Марьяна Безуглая опубликовала историю 46-летнего Ивана Терентьева, которого мобилизовали 20 февраля, но спустя всего несколько дней после попадания в часть мужчина умер.

Родные Ивана утверждают, что на его теле обнаружены множественные травмы — сломанные ребра и ключица, следы волочения, синяки по всему телу. В официальной справке о смерти указана «кардиомиопатия», хотя семья настаивает, что проблем с сердцем у него не было.

Безуглая назвала «Скалу» самым «мясным» полком главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и заявила, что избиения там стали нормой. Военнослужащие не живут в подразделении дольше двух недель, а родные умершего до сих пор не могут добиться независимой экспертизы и разрешения на похороны.

В воинской части больше двух недель не живут. Что там с ними делают, я даже не представляю. Пропавшие без вести, пневмония, кардиомиопатия. Потерять человека за шесть дней, что это можно было делать? — отметила Безуглая.

Ранее сообщалось, что в «Скале» разгорелся скандал после гибели нескольких военнослужащих от пневмонии. Родственники погибших обвинили командование в несвоевременном оказании помощи и отсутствии карантинных мер.