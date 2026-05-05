В Израиле задумались о новых ударах по Ирану CNN: Израиль обсуждает с США новые удары по Ирану

Власти Израиля обсуждают с американской стороной возможность нанесения новых ударов по Ирану, сообщает CNN со ссылкой на израильского чиновника. Рассматривается проведение ограниченной кампании для усиления давления на Тегеран и получения уступок в переговорах.

Цель состоит в проведении короткой кампании, чтобы оказать давление на Иран и получить дальнейшие уступки в переговорах, — сказал источник.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что иранским властям потребуется порядка 20 лет на восстановление страны после завершения военной операции, которую проводят Соединенные Штаты и Израиль. Он убежден, что разрушения будут иметь катастрофические и во многом необратимые последствия.

Также американский лидер отметил, что конфликт может продлиться еще две-три недели, но основные цели кампании уже достигнуты. Трамп считает, что дальнейшее развитие событий приведет либо к заключению соглашения, либо к военному завершению противостояния. Он также заявил о значительных потерях иранских морских сил, включая уничтожение большого числа кораблей и быстроходных катеров.