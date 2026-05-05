Брошенный отцом-убийцей малыш сутки бродил по джунглям и выжил В Индии спасли двухлетнего мальчика, брошенного отцом-убийцей в джунглях

В индийском штате Мадхья-Прадеш полицейские спасли двухлетнего ребенка, которого отец оставил в джунглях после убийства жены, сообщает The Times of India. По словам полицейских, малыш почти сутки бродил по лесу в поисках спасения. Истощенного ребенка доставили в больницу.

Поиски мальчика начались 2 мая после задержания 25-летнего жителя округа Видиша. Мужчина расправился с супругой, ударив ее камнем по голове, после чего попытался скрыться. На допросе он ничего не сказал о сыне, но полицейские узнали о ребенке от родственников.

Установлено, что индиец после убийства супруги отвез сына в джунгли. Он бросил ребенка и мотоцикл в районе, кишащем хищниками, а сам ушел пешком.

Правоохранители отмечают, что выжить в джунглях в одиночку трудно даже взрослому. Власти узнали о том, что отец бросил мальчика, уже после того как стемнело, поэтому шансы найти ребенка живым были минимальными.

Однако 3 мая около 9 утра спасатели обнаружили малыша — он был истощен и сразу набросился на еду. По словам полицейских, ребенок почти сутки шел по лесу в поисках спасения. Сейчас он находится в безопасности, его состояние оценивается как стабильное.

Ранее в Индии арестовали женщину по имени Афсана за убийство 19-летней дочери. Причиной расправы стал роман девушки с мужчиной другой веры.