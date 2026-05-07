В джунглях Камбоджи нашли российского шеф-повара с анорексией

В Камбодже местные жители случайно обнаружили в джунглях российского шеф-повара, который жил в шалаше без еды и нормального укрытия и довел себя до анорексии, передает Telegram-канал Baza. К этому моменту мужчина был сильно истощен, просил о помощи и пытался добраться до российского посольства.

На место прибыли полиция и представители местных властей. Пострадавшего доставили в больницу, где провели обследование и оказали первую помощь. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Ранее на территории Института ботаники в Ереване было найдено тело россиянки. По предварительной информации, следствие склоняется к версии убийства. Охранник учреждения обнаружил тело во время вечернего обхода и сразу же вызвал полицию.

Кроме того, в оперативных службах Дагестана сообщили, что в Цумадинском районе найдено тело мужчины, пропавшего после схода снежной лавины. Останки обнаружили в хуторе Киони, в поисковых работах участвовали спасатели и местные жители.

Также в Пермском крае найдены останки 29-летней женщины, которая числилась пропавшей с октября 2024 года. Тело обнаружили в середине апреля недалеко от ее жилища в селе Мысы.

