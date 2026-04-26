26 апреля 2026 в 14:07

Двух россиян задержали за работу на скам-центр со странным названием

В Камбодже задержали 40 участников мошеннических кол-центров под названием «Убей свинью», занимавшихся вымогательством интимных фотографий девушек, сообщает Telegram-канал Mash. Силовики нагрянули в офис злоумышленников в городе Пномпень.

Кол-центр располагался в 29-этажном здании с парковкой, пентхаусами, спортзалом и рестораном под открытым небом. Среди задержанных также оказались два россиянина и 20 граждан Китая. Организаторы создали полноценную инфраструктуру для преступной деятельности.

У злоумышленников изъяли 528 телефонов, больше 100 компьютеров с порнографией и процессоров. По данным правоохранителей, группа «Убей свинью» разводила интернет-пользователей на донаты с помощью контента от красивых моделей.

Ранее сообщалось, что россиянка, которую освободили из мошеннического кол-центра в Мьянме, вернулась на родину. Перед посадкой на борт женщина отказалась общаться с журналистами и отвечать на вопросы о своем пребывании в рабстве.

