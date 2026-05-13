Двух россиян обвинили в онлайн-мошенничестве в Камбодже

Муниципальный суд Пномпеня (Камбоджа) предъявил обвинения 38 иностранцам, включая двух граждан России, по делу об онлайн-мошенничестве, сообщает газета Khmer Times. Фигурантам вменяют создание и управление организованной преступной группой.

Всем фигурантам инкриминируются «мошенничество с использованием технологических систем» и «[создание или управление] организованной преступной группой». Согласно камбоджийскому законодательству, обвиняемым грозит от трех до десяти лет лишения свободы. Также суд может назначить штраф в размере до 100 млн камбоджийских риелей, что составляет около $25 тыс. (1,8 млн рублей).

Ранее сообщалось, что в Камбодже местные жители случайно обнаружили в джунглях российского шеф-повара, который жил в шалаше без еды и нормального укрытия и довел себя до анорексии. К этому моменту мужчина был сильно истощен, просил о помощи и пытался добраться до российского посольства. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

До этого стало известно, что россиянка, которую освободили из мошеннического кол-центра в Мьянме, вернулась на родину. Перед посадкой на борт женщина отказалась общаться с журналистами и отвечать на вопросы о своем пребывании в рабстве.