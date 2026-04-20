Стало известно, как мошенники узнают баланс карты перед кражей денег МВД России: мошенники узнают остаток денег на карте с помощью фишинговой формы

Мошенники с помощью специальной фишинговой формы ненавязчиво интересуются остатком средств на карте жертвы перед тем, как украсть деньги, заявили в пресс-службе МВД России. Так, злоумышленники просят указать актуальный баланс банковской карты перед началом «сделки», уточняя, что указание ложных сведений якобы повлечет блокировку карты.

Мошенники «аккуратно» интересуются остатком средств на карте перед тем, как украсть ваши деньги. <...> Ни в одной легальной процедуре такой способ проверки не применяется, — отметили в ведомстве.

Ранее стало известно, что в мессенджерах активизировались мошенники, создающие поддельные чаты соседей и действующие от имени жилищно-коммунальных служб. Аферисты предлагают жителям подписать петицию, а затем просят перейти в «официальный чат-бот» или пройти авторизацию.

Также сообщалось, что ежедневно злоумышленники рассылают россиянам в мессенджерах аудиофайлы и фотографии, которые содержат фишинговые ссылки. В результате мошеннической атаки жертва теряет доступ к своему профилю, а также данные банковской карты и личную информацию.