19 апреля 2026 в 12:44

Мошенники освоили ЖКХ-переписки для обмана россиян

МВД: мошенники начали создавать фейковые чаты соседей от имени коммунальщиков

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В мессенджерах активизировались мошенники, создающие поддельные чаты соседей и действующие от имени жилищно-коммунальных служб, сообщает пресс-служба МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Злоумышленники предлагают жителям подписать петицию, а затем просят перейти в «официальный чат-бот» или пройти авторизацию.

На следующем этапе жертву убеждают прислать шестизначный код, который приходит в СМС. Получив код, аферисты заявляют о взломе личного кабинета на портале госуслуг или в онлайн-банке, после чего пытаются выманить деньги под разными предлогами — перевод на «безопасный счет», досрочное погашение кредита или передача сбережений курьеру.

Специалисты дают несколько рекомендаций, как не стать жертвой: нельзя сообщать шестизначные коды из СМС, переходить по ссылкам из сомнительных чатов, а любую информацию нужно проверять через официальные каналы. Если чат якобы создан соседями, стоит связаться с ними лично. При подозрении на мошенничество следует немедленно обратиться в банк, полицию и службу поддержки мессенджера, а фейковые аккаунты блокировать и жаловаться на них.

Ранее сообщалось, что ежедневно злоумышленники рассылают россиянам в мессенджерах аудиофайлы и фотографии, которые содержат фишинговые ссылки. В результате мошеннической атаки жертва теряет доступ к своему профилю, а также данные банковской карты и личную информацию.

