Пропавшую полгода назад россиянку нашли мертвой недалеко от дома Тело пропавшей осенью женщины обнаружили недалеко от дома в Пермском крае

В Пермском крае обнаружено тело 29-летней женщины, пропавшей без вести в октябре прошлого года, сообщает KP.RU. Останки нашли в середине апреля неподалеку от ее дома в селе Мысы.

Женщина ушла из дома осенью, надев рабочую куртку супруга, и сказала сыну, что скоро вернется. После 15:00 она перестала отвечать на звонки. В последний раз ее видели около местного супермаркета в 14:00. В течение нескольких месяцев велись поиски, мать пропавшей записывала видеообращения с мольбой вернуться.

Однажды появилась информация, что женщину якобы видели после исчезновения, но она не подтвердилась — свидетельница обозналась. По данным издания, криминальный характер смерти не рассматривается. Предполагается, что все это время тело было скрыто под снежным покровом, из-за чего его не удалось обнаружить в ходе первоначальных поисковых мероприятий.

Ранее туристы, совершавшие сплав по реке Иняк в Башкирии, обнаружили человеческие останки. Сообщить о страшной находке в экстренные службы путешественники смогли лишь спустя сутки из-за отсутствия сигнала связи. По предварительным предположениям, обнаруженные останки могут принадлежать местному жителю.