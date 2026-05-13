Силовики обнаружили тела трех женщин в популярном для туристов месте DE: тела трех женщин обнаружили в воде на пляже в британском Брайтоне

В британском городе Брайтон на пляже из воды извлекли тела трех женщин, сообщает газета Daily Express. В публикации говорится, что в воде были замечены спасательные лодки Королевского национального общества спасения на водах (RNLI). В полиции подтвердили факт происшествия и уточнили, что на место прибыли экстренные службы.

Старший суперинтендант Адам Хейс отметил, что проводится оперативное расследование с целью установить личности погибших и выяснить точные обстоятельства случившегося. Он добавил, что понимает обеспокоенность общественности, но просит жителей держаться подальше от места происшествия, пока там продолжают работу аварийно-спасательные службы.

