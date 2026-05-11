11 мая 2026 в 05:09

В грузовом вагоне обнаружили тела шести человек

NYT: в Техасе обнаружены тела шести человек в грузовом вагоне

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В городе Ларедо в штате Техас на железнодорожной станции были обнаружены тела шести человек в грузовом вагоне, передает The New York Times. Полиция незамедлительно приступила к расследованию.

Личности погибших на данный момент не установлены, как и точные обстоятельства их смерти. Полиция продолжает выяснять детали произошедшего. Известно, что Ларедо расположен на границе США и Мексики, где ранее уже фиксировались подобные случаи.

Ранее в Екатеринбурге очевидцы заметили завернутое в черный пакет тело под окнами жилого многоэтажного дома. Инцидент произошел в жилом районе Эльмаш на северо-востоке города. Пользователи писали, что девушка выпала из окна 26-го этажа и разбилась насмерть. По информации комментаторов, трагедии якобы предшествовала ссора с возлюбленным. Правоохранительные органы ситуацию не комментировали.

До этого тело нашли в канализационном люке на северо-востоке Москвы. Люк вскрыли прямо на проезжей части на Русаковской улице. Личность погибшего устанавливается. Правоохранители поместили обнаруженные останки в черный пакет и отправили на экспертизу.

