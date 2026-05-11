В грузовом вагоне обнаружили тела шести человек NYT: в Техасе обнаружены тела шести человек в грузовом вагоне

В городе Ларедо в штате Техас на железнодорожной станции были обнаружены тела шести человек в грузовом вагоне, передает The New York Times. Полиция незамедлительно приступила к расследованию.

Личности погибших на данный момент не установлены, как и точные обстоятельства их смерти. Полиция продолжает выяснять детали произошедшего. Известно, что Ларедо расположен на границе США и Мексики, где ранее уже фиксировались подобные случаи.

