Тело человека выплыло на поверхность реки в Петербурге Спасатели достали тело мужчины из реки Оккервиль в Невском районе Петербурга

Петербургские спасатели достали тело человека из реки Оккервиль в районе проспекта Большевиков Невского района города. Личность погибшего пока не установлена, на месте происшествия работают следователи, пишет агентство 78.ru.

По его данным, на проспект Большевиков прибыла следственная группа, которая проводит осмотр тела. Правоохранители занимаются выяснением всех обстоятельств произошедшего, в том числе устанавливают причину смерти и личность погибшего.

