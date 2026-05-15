День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 мая 2026 в 02:40

Тело человека выплыло на поверхность реки в Петербурге

Спасатели достали тело мужчины из реки Оккервиль в Невском районе Петербурга

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Петербургские спасатели достали тело человека из реки Оккервиль в районе проспекта Большевиков Невского района города. Личность погибшего пока не установлена, на месте происшествия работают следователи, пишет агентство 78.ru.

По его данным, на проспект Большевиков прибыла следственная группа, которая проводит осмотр тела. Правоохранители занимаются выяснением всех обстоятельств произошедшего, в том числе устанавливают причину смерти и личность погибшего.

Ранее сообщалось, что в Иркутске утонул мальчик, когда пытался сделать фотографию. Школьник был с братом у реки Иркут в районе СНТ «Сосна» Ленинского района. Младшему из братьев удалось спастись. Правоохранители ищут ушедшего под воду мальчика и выясняют обстоятельства произошедшего. Прокуратура начала проверку.

До этого тело 11-летней школьницы обнаружили в подмосковных Химках. По предварительной информации, инцидент произошел на улице Совхозной. Девочка воспитывалась в многодетной семье матерью-одиночкой. Предполагается, что речь может идти о самоубийстве.

Также в начале мая машину с тремя телами обнаружили в ручье под Волоколамском Московской области. Внутри автомобиля, найденного в районе съезда к деревне Прозорово, находились тела мужчин в возрасте 35, 38 и 40 лет.

Регионы
Санкт-Петербург
тела
происшествия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психолог раскрыла, чем опасно денежное поощрение 100 баллов за ЕГЭ
Москвичей обрадовали наступлением лета на следующей неделе
SHOT сообщил о серии взрывов в разных частях Рязани
Два самолета не смогли приземлиться в Москве
Вскрылись страшные подробности применяемых ВСУ пыток
На ЗАЭС рассказали, как чувствуют себя пострадавшие от ВСУ сотрудники
Тело человека выплыло на поверхность реки в Петербурге
Трамп очертил перспективы конфликта США и Ирана
40 — новые 20? Что стоит за кризисом среднего возраста и как его победить
Падение самолета на дом в Огайо унесло жизни двух американцев
Стало известно о продвижении ВС РФ в направлении Константиновки
«Не вершина айсберга»: в МИД РФ раскрыли, чем стало для Киева дело Ермака
Латвия поплатилась за помощь ВСУ: как один дрон «взорвал» все правительство
Силы ПВО отразили атаку украинских дронов на Москву
«Преступные поцелуи»: лидерам ЕС предрекли крах за поддержку Зеленского
«В большой спешке»: на Западе уличили Зеленского в попытке бегства из Киева
Два основных российских аэропорта принимают рейсы с ограничениями
Силы ПВО расправились с 38 украинскими беспилотниками
Хантавирус — что это за болезнь: симптомы, последствия, угроза для России
Известный российский теннисист прорвался в полуфинал «Мастерса»
Дальше
Самое популярное
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры
Культура

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры

Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России
Общество

Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.