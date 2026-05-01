Машину с тремя трупами нашли в ручье под Волоколамском

Машину с тремя телами обнаружили в ручье под Волоколамском Московской области, передает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник. По его данным, внутри автомобиля, найденного в районе съезда к деревне Прозорово, находились тела мужчин в возрасте 35, 38 и 40 лет.

Сейчас на месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов. Выясняются все подробности произошедшего. Официальной информации от местных властей на данный момент не поступало.

Ранее сообщалось, что в Амурской области грузовой автомобиль провалился под лед на акватории Зейского водохранилища. Трагедия произошла в заливе Брянта. Водитель ехал из поселка Береговой в сторону Хвойного. В кабине находились три человека.

До этого в Подмосковье шестилетний ребенок утонул в реке Клязьме близ деревни Пирогово из-за недосмотра брата. Обычно за детьми присматривала мать, но в день трагедии она находилась в роддоме, так как ждала четвертого ребенка, а отец ушел на работу.