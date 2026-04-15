Спасатели нашли тело пропавшего в Дагестане мужчины В Дагестане нашли тело мужчины, пропавшего после схода лавины

Тело пропавшего после схода лавины мужчины обнаружено в Цумадинском районе Дагестана, сообщили РИА Новости в оперативных службах региона. Его обнаружили в хуторе Киони, в поисках участвовали спасатели и местные жители.

В Цумадинском районе найдено тело мужчины, который пропал в понедельник после схода лавины, — сказал собеседник агентства.

Ранее в Италии лавина в долине Валь-Риданна унесла жизни двух горнолыжников. Еще одного пострадавшего экстренно эвакуировали вертолетом в австрийский Инсбрук для госпитализации. Инцидент произошел на высоте 2300 метров, где снежная масса накрыла 10 человек. В зоне бедствия развернули масштабную поисково-спасательную операцию.

До этого в поселке Архыз в Карачаево-Черкесии сошла снежная лавина, повредив два кемпинга и один автомобиль. Несколько человек оказались под завалом. Людей быстро извлекли, и медицинская помощь им не потребовалась.