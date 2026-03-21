В Италии два человека погибли при сходе лавины

В результате схода лавины в районе долины Валь-Риданна (север Италии) погибли двое горнолыжников, сообщил представитель национальной горноспасательной службы. Еще один пострадавший был экстренно эвакуирован вертолетом в австрийский Инсбрук для госпитализации, сообщает Repubblica.

Инцидент зафиксирован в районе долины Валь-Риданна на высоте 2300 метров, где снежная масса накрыла 10 человек. В настоящее время в зоне бедствия проводится масштабная поисково-спасательная операция. Есть сведения, что травмы получили пять человек, при этом трое из них находятся в тяжелом состоянии.

Ранее в МЧС России сообщили, что снежная лавина сошла в поселке Архыз в Карачаево-Черкесии, повредив два кемпинга и автомобиль.

До этого стало известно о сходе снежной массы на территории курорта Архыз, в результате которого под завалом оказались несколько человек. Людей оперативно извлекли из-под лавины, в медицинской помощи они не нуждались. Объем сошедшей лавины составил 135 тыс. кубометров снега.