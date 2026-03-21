21 марта 2026 в 20:58

В Италии два человека погибли при сходе лавины

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В результате схода лавины в районе долины Валь-Риданна (север Италии) погибли двое горнолыжников, сообщил представитель национальной горноспасательной службы. Еще один пострадавший был экстренно эвакуирован вертолетом в австрийский Инсбрук для госпитализации, сообщает Repubblica.

Инцидент зафиксирован в районе долины Валь-Риданна на высоте 2300 метров, где снежная масса накрыла 10 человек. В настоящее время в зоне бедствия проводится масштабная поисково-спасательная операция. Есть сведения, что травмы получили пять человек, при этом трое из них находятся в тяжелом состоянии.

Ранее в МЧС России сообщили, что снежная лавина сошла в поселке Архыз в Карачаево-Черкесии, повредив два кемпинга и автомобиль.

До этого стало известно о сходе снежной массы на территории курорта Архыз, в результате которого под завалом оказались несколько человек. Людей оперативно извлекли из-под лавины, в медицинской помощи они не нуждались. Объем сошедшей лавины составил 135 тыс. кубометров снега.

Италия
спасатели
лавина
погибшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ракетный удар по Димоне с ядерным объектом привел к десяткам пострадавших
Слова Пескова о российском газе нашли отклик в Европе
«Свободная страна»: Вучич поставил точку в вопросе дружбы с Россией
Стармер пообещал Кипру защиту от авиации США
По иранскому Исфахану нанесли еще шесть жестких ударов
КСИР отчитался об ударах по базам США с топливом
В Челябинске муж сломал жене позвоночник за желание развестись
В Сети появилось видео удара ракеты по израильской Димоне
Россия призвала США отменить визовые ограничения для граждан РФ
«Только что»: Трамп обрадовался смерти экс-спецпрокурора Мюллера
Что известно о числе выпущенных по Израилю иранских ракет
В Италии два человека погибли при сходе лавины
Гладков сообщил о новых жертвах обстрела ВСУ в Смородино
«Небеса дают силы»: Распутина о жилищном скандале с бывшей мужа
Озвучены имена победителей на Кубке Первого канала по фигурному катанию
Умер спецпрокурор США Мюллер, расследовавший дело о связи Трампа с Россией
Россиян призвали приготовиться к скорой «волне» магнитных бурь
Силой увезенных из Славянска детей вывозят «в никуда»
В МИД Турции спрогнозировали сроки окончания войны на Ближнем Востоке
Лукашенко и Путин провели телефонный разговор
Дальше
Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

