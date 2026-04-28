28 апреля 2026 в 14:40

Смертельная лавина в Бурятии 28 апреля: сколько погибших, что известно

Фото: Кирилл Шипицин/РИА Новости
Крупная лавина сошла на работников золотого рудника в Бурятии 28 апреля. Что известно, как это произошло, сколько погибших, все ли пропавшие найдены?

Что произошло на руднике «Ирокинда» в Бурятии

Снежная лавина шириной 50 метров сошла на девятерых работников рудника «Ирокинда» в Муйском районе Бурятии. По данным прокуратуры, сход лавины произошел около 05:30 мск на промышленной площадке штольни 90 участка ПГУ-1; рабочие в это время расчищали техническую дорогу на руднике.

По предварительной информации, трое мужчин смогли выбраться самостоятельно.

Вертолет Ми-8 МЧС со спасателями вылетел на место схода снега на руднике. Также на место направляется следственно-оперативная группа. СК возбудил уголовное дело по признакам преступления «Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Сколько погибших после лавины в Бурятии

Шесть человек оказались завалены огромной массой снега после схода лавины на руднике «Ирокинда». По данным СМИ, они могут находиться под снегом на глубине до шести метров.

СМИ опубликовали список рабочих, которые находятся под снежной массой:

  • Антон Ш., 39 лет;
  • Алексей Т., 36 лет;
  • Владимир К., 38 лет;
  • Аюр Ж., 19 лет;
  • Эрдыни Ц., 25 лет;
  • Баяр Ц., 54 года.

Позже стало известно, что на месте схода лавины на руднике «Ирокинда» был найден один рабочий. Он погиб.

«Тело 19-летнего Аюра Женаева вытащили из-под снега. Он был студентом и проходил на предприятии практику, работая электромонтером. Возбуждено уголовное дело по статье „Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ“, проводятся следственные мероприятия. Состояние остальных пятерых рабочих пока неизвестно», — сообщают СМИ.

Что за рудник «Ирокинда», чтотам добывают

Рудник «Ирокинда»

Рудник «Ирокинда» разрабатывает Ирокиндинское месторождение золота в Бурятии. Он находится в 75 км от станции Таксимо. Совместно с рудником работает золотоизвлекательная фабрика.

Рудник ранее принадлежал ПАО «Бурятзолото» (входит в Nordgold), но в 2023 году по распоряжению президента РФ был продан компании «Ирокинда». Сейчас «Ирокинда» вместе с рудником «Холбинский» входит в группу Z.GOLD. В компании работает порядка 800 сотрудников; в 2024 году выручка ООО «Ирокинда» составила около 9,4 млрд руб.

Валентин Меликов
