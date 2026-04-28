Спасатели извлекли тело одного человека на месте схода лавины в Бурятии

Спасатели обнаружили и извлекли тело одного человека на месте схода снежной массы на руднике «Ирокинда» в Бурятии, сообщили в пресс-службе МЧС России. Известно, что девять человек расчищали технологическую дорогу.

Ранее сообщалось, что снежная масса сошла на руднике «Ирокинда» в Бурятии. В ведомстве добавили, что под слоем снега оказались шесть человек.

Ранее стало известно, что двое из троих погибших на горе Мунку-Сардык в Бурятии были туристами, еще один — инструктором-проводником. В уголовном деле по факту трагедии фигурируют трое обвиняемых: гендиректор красноярской турфирмы, его заместитель и гид-инструктор. Их всех заключили под стражу.

По словам спасателя международного класса Егора Дульнева, погибшие в Бурятии туристы могли быть одеты недостаточно тепло. В беседе с NEWS.ru он отметил, что при подъеме скалолазы могут получить переохлаждение в любое время года, это касается как лета, так и зимы.