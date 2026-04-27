Смертоносный ураган над Россией 27 апреля: жертвы, разрушения, пострадавшие

Несколько человек погибли из-за экстремальной непогоды в России 27 апреля. Что произошло в Самаре, сколько погибших, какие еще регионы оказались под ударом стихии?

Какие регионы России пострадали от непогоды в конце апреля

В пресс-службе МЧС России рассказали о последствиях непогоды в регионах РФ.

«В связи с прохождением комплекса неблагоприятных погодных явлений (мокрый снег, гроза, град, ветер порывами до 27 м/с) в ряде федеральных округов произошли частичные отключения электроснабжения. На территории Сибирского, Приволжского, Центрального и Северо-Западного федеральных округов пострадали 32 человека, в том числе пять детей, из них один ребенок погиб, 31 человек, в том числе четыре ребенка, доставлены в лечебные учреждения», — сообщили в МЧС.

По данным МЧС, зафиксированы массовые падения деревьев — 746 случаев. В результате непогоды повреждены 80 автомобилей. Непогода также привела к перебоям с электричеством. В результате стихии более 76 тыс. жителей этих регионов остались без электроснабжения.

Что произошло в Самаре, сколько погибших

Утром 27 апреля дерево упало на двух 13-летних школьниц в Самаре. Одна из девочек погибла, вторая госпитализирована, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Второй жертвой непогоды в Самаре стал мужчина. Днем из-за шквалистого ветра на него рухнуло дерево на проспекте Карла Маркса. Пострадавший скончался на месте до приезда скорой. Прокуратура подтвердила смертельный исход ЧП.

Губернатор Вячеслав Федорищев заявил, что число погибших в результате падения деревьев в Самаре увеличилось до трех: девочка 13 лет, а также мужчины 1986 г. р. и 2004 г. р. Baza пишет, что, кроме трех погибших, в Самаре еще девять пострадавших.

В Тольятти на улице Юбилейной из-за сильного урагана обрушился остановочный павильон, придавило 70-летнюю женщину. Ее госпитализировали.

На трассе М5 под Самарой ветер достиг такой силы, что снес с дороги прицеп вместе с грузовиком. 40-летний водитель серьезных травм не получил.

«[В Самаре и области] наземный транспорт почти не ходит, объявлен оранжевый уровень опасности. В городах повреждены контактные сети, ветер срывает провода», — пишет Mash.

Сколько пострадали от непогоды в Москве и Подмосковье

Столичный департамент городского хозяйства сообщил, что более 110 деревьев упало в Москве в результате сильного ветра и мокрого снега. Пострадали шесть человек, в том числе ребенок. В 19 муниципалитетах зафиксированы отключения электроснабжения.

По данным СМИ, в двух столичных аэропортах, Внуково и Шереметьево, на прилет и вылет в общей сложности задержаны порядка 115 рейсов. При этом более 600 рейсов удалось благополучно отправить.

Мокрый снег, согласно прогнозам синоптиков, будет идти до конца апреля. В МЧС предупредили горожан, чтобы они не оставляли детей на улице без присмотра, избегали шатких конструкций и были внимательными на дорогах.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Где выключился свет из-за непогоды 27 апреля

Ряд регионов столкнулся с отключениями света из-за обрыва проводов из-за сильного ветра и мокрого снега.

Mash пишет, что самые серьезные последствия — в Рязани и области. Там без света остались два микрорайона, в том числе и центр города. Это около 25 тысяч жителей.

Во Владимирской области частично нет света у жителей Александровского, Вязниковского, Гороховецкого, Киржачского, Муромского, Петушинского, Селивановского и Собинского округов, всего около 2–3 тыс. абонентов.

В Калужской области отключения света произошли в Тарусском, Жуковском и Ферзиковском округах, охвачены 10–12 тысяч человек.

Читайте также:

Москву завалило снегом 27 апреля: рекорды погодной опасности, пострадавшие

Оттепель будет только на Первомай? Погода в Москве до конца апреля

«Герани» ударили в здание МИД в Одессе? Удары по Украине 27 апреля