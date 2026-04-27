«Герани» ударили в здание МИД в Одессе? Удары по Украине 27 апреля

ВС РФ нанесли новую серию ударов по целям на Украине после массированных атак. Сколько БПЛА запустили в ночь на 27 апреля, где поражены логистика и энергетика Украины?

Сколько БПЛА запустили по целям на Украине 27 апреля

Воздушные силы ВСУ заявили, что в ночь на 27 апреля ВС РФ запустили 94 ударных БПЛА по целям на Украине. Применялись различные модели беспилотников «Герань», «Гербера» и «Италмас».

ВСУ подтверждают попадания 20 ударных БПЛА в 15 районах, а также падение «обломков» в 11 районах. Эти данные могут быть неточными и неполными. Так, по данным координатора подполья на Украине Сергея Лебедева, за сутки отмечено всего около 18 ударов по шести областям Украины: ВСУ могут сильно преувеличивать количество запущенных Россией БПЛА.

«Сутки выглядят тихо. Настолько тихо, что это уже начинает бросаться в глаза. После массированных атак идет фаза снижения плотности, но с сохранением давления по ключевым узлам. Пауза используется не для отдыха, а для доразведки, подтягивания ресурсов и уточнения целей. Главное изменение — концентрация. Если раньше удары „размазывались“ по всей территории, то сейчас один регион, как Одесса, получает нагрузку, сопоставимую с прежними масштабными атаками», — указывает Сергей Лебедев.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Где были удары по энергетике и логистике Украины 27 апреля

«Хроники Гераней» отмечают, что вечером и ночью «Герани» наносили удары по Ромнам в Сумской области.

«После ночных ударов „Гераней“ в Ромнах Сумской области 36 тыс. абонентов осталось без света», — сообщили в местной ОВА.

«Сумыоблэнерго» отмечает также отключения из-за погодных условий, без электричества остались 11 тыс. абонентов.

ВС РФ в зоне СВО

«В Сумской области под ударами были Сумы, Ромны и Шостка. В Шостке и Ромнах, официально, пострадала транспортная инфраструктура. В Сумах под удары „Гераней“ попала критическая инфраструктура. Официально», — указывают «Хроники Гераней».

Утром 27 апреля ударом по Шостке была поражена АЗС, представляющая собой часть логистической сети Украины.

«В Сумской области за сутки нанесено не менее четырех ударов [авиабомбами с] УМПК и как минимум 15 ударов БПЛА „Герань“/„Ланцет“/„Молния“», — указывают «Хроники Гераней».

В Корюковке Черниговской области под ударом оказались предприятия и объекты железнодорожного транспорта, указывают «Хроники Гераней». Один удар «Герани» пришелся в цех на территории завода «Славянские обои». Второй — в неизвестный крупный склад, расположенный в железнодорожном тупике на юге города.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Какой корабль поразили в порту Одессы 27 апреля

После ночных ударов на спутниковой карте пожаров FIRMS наблюдаются три тепловые метки пожаров. Две точки в прибрежной зоне и одна — в Хаджибейском районе города, отмечают «Хроники Гераней».

По данным Wikimapia, пожары наблюдаются в районе Одесского металлообрабатывающего завода, в районе причала № 133 и в районе представительства МИД Украины на улице Отрадной. Подтверждений удара по этому зданию не было.

«В Одессе ночными ударами „Гераней“, официально, поврежден энергетический объект на территории грузового терминала, произошли локальные возгорания. Также во время движения было атаковано торговое судно RAMCO (флаг Науру). Судно получило незначительные повреждения, возгорание на борту было ликвидировано экипажем», — указывают местные источники.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Где еще поражены цели на Украине 27 апреля, подробности

«Хроники Гераней» отмечают также удар «Герани» в районе Лозоватки (Днепропетровская область) под Кривым Рогом. На месте удара начался большой пожар. По официальному заявлению, поражен инфраструктурный объект. Какой поражен объект, неизвестно; в Лозоватке, кроме объектов сельхозпромышленности, находится электроподстанция ПС 35/10 кВ.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

