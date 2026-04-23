Смерть двух детей, сокрытие улик? Трагедия в больнице «Красный Крест»

Мужчина из Владимира вышел на пикет после потери двойни в местной больнице «Красный Крест». Что известно о трагедии, почему попросили вмешаться главу Следственного комитета Александра Бастрыкина?

Что произошло в больнице «Красный Крест», почему умерли дети

Житель Владимира Виктор Марков добивается наказания для врачей, которые допустили гибель двойни при преждевременных родах, и сотрудников владимирского управления СК РФ, которые, по его мнению, саботируют расследование дела. Мужчина намерен публично добиваться признания врачебной ошибки.

По данным местных СМИ, 10 апреля женщину 2002 года рождения экстренно доставили во владимирскую больницу скорой помощи, известную как «Красный Крест». У пациентки произошли преждевременные роды на 21-й неделе беременности. Двойню спасти не удалось.

«Ночью она проснулась в луже крови, утром боли не прошли, а на следующий день у нее начались схватки. На тот момент, по словам семьи, сердца детей еще бились. Роды произошли на 21-й неделе — до 22-й не хватило трех дней, поэтому случившееся оформили как „поздний выкидыш“. Послеродовые процедуры, говорит Кристина, ей проведены не были и спустя неделю ей снова потребовалась госпитализация. Спустя двое суток Виктор обратился к следователям», — приводит подробности Telegram-канал Baza.

14 апреля Марков разместил эмоциональное обращение в соцсети «ВКонтакте». По словам мужчины, его семья столкнулась с попытками скрыть улики врачебной ошибки или халатности. 15 апреля он вышел на одиночный пикет у здания местного управления СК РФ.

«Следствие пытается провести „карманную“ экспертизу силами местных экспертов, которые связаны с Минздравом [Владимирской] области. Нам отказывают в законном праве (ст. 198 УПК РФ) на проведение независимой экспертизы в Москве (РЦСМЭ). Прямо сейчас в морге на Добросельской продолжается гистология, хотя мы подали ходатайство о ее приостановке и изъятии тел для Москвы. Мы боимся, что улики будут уничтожены или искажены», — пишет Марков.

Уже на утро после трагических событий Кристина якобы слышала, как две санитарки обсуждали за дверью, что и плаценту, и тела двух недоношенных малышей «скинули в один пакет», не залили формалином, из-за этого биоматериал оказался испорченным, поэтому гистологию сделать нельзя.

18 апреля в обращении в центральный аппарат СК РФ мужчина подчеркивает, что дихориальная (два автономных плода, две плаценты) двойня — это редкий случай, исключающий многие естественные причины смерти, что указывает на человеческий фактор. Ключевым доказательством врачебной ошибки он считает тела, которые хранятся в морге «без надлежащей охраны и опечатывания».

Владимирских врачей и следователей Марков обвинил в «круговой поруке» и «саботаже». По его словам, 18 апреля один из следователей СУ СК по Владимирской области при изъятии ключевой улики «скрылся с вещдоком». В результате владимирские врачи «получили время, чтобы скрыть халатность». Мужчина потребовал, чтобы дело изъяли в центральный аппарат СК РФ.

«Мы никого не обвиняем, мы просто сомневаемся. Мы это делаем не только ради себя, мы это пускаем в СМИ, чтобы и другие люди смотрели и делали выводы. Возможно, это поможет другим роженицам, семьям спасти ситуацию», — заявили Виктор и Кристина.

Что за больница «Красный Крест», что о ней говорят

Городская больница скорой медицинской помощи Владимира существует уже больше века: ее называют «Красный Крест», поскольку она была создана по инициативе российской Общины сестер милосердия.

В комментариях «ВКонтакте» к обращению Виктора Маркова жители Владимира резко критикуют больницу.

«В „Красном Кресте“ хорошо работает только морг», «Гинекология там отвратная, живодеры там работают, перечислять все не хватит букв», — пишут владимирцы.

«Я попала в „Красный Крест“ на 18-й неделе. Были праздники (6 января). Меня осматривала какая-то бабка, жестко запихнув мне руку (сами понимаете куда) со словами: „Щас сделаю массаж, все вылетит! Зачем тебе этот инвалид!“ Пыталась сделать мне выкидыш! В итоге доносила до срока и родила здорового сына», — поделилась Екатерина Тихонова.

«За месяц во Владимире умерло три ребенка при родах. Это черная практика уже», — утверждает Михаил Зимний.

На сайте «ПроДокторов» Больница скорой помощи во Владимире имеет рейтинг 4.0: в среднем, пользователи ставят 3.0 за состояние клиник и 5.0 за врачей. На 193 положительных отзыва приходится 13 нейтральных и 51 отрицательный. Многие критикуют травмпункт за «ужасное отношение к пациентам», резко критикуют условия в клинике: холод — зимой, жару — в теплое время года, грязные туалеты, отсутствие постельного белья и средств личной гигиены. В то же время другие пациенты, признавая, что в клинике отсутствует ремонт, хвалят работу хирургического отделения.

Что говорит Следственный комитет, будет ли расследование

СУ СК РФ по Владимирской области объявил о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

«Вопрос о проведении необходимых судебных медицинских экспертиз будет решен после сбора всех материалов», — подчеркнули в местном СК.

18 апреля председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял дело под личный контроль.

