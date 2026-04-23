Когда будет массированная атака с «Орешником»? Удары по Украине 23 апреля

Когда будет массированная атака с «Орешником»? Удары по Украине 23 апреля

ВСУ готовятся к новому массированному удару ВС РФ, пока «Герани» охотятся на локомотивы. Сколько БПЛА запустили по целям на Украине 23 апреля, где были атаки, какие цели поражены?

Сколько ракет и БПЛА запустили по целям на Украине 23 апреля

Воздушные силы ВСУ заявили, что в ночь на 23 апреля ВС РФ запустили по целям на Украине 155 ударных БПЛА. Применялись беспилотники типа «Герань», «Гербера» и «Италмас» различных моделей, из них не менее 100 ударных дронов.

ВСУ подтверждает попадание 11 ударных БПЛА в девяти районах Украины, а также падение обломков в четырех районах. Эти данные могут быть неполными и неточными.

Утром ВС РФ продолжили атаки с использованием БПЛА. На ж/д станции в городе Коростень Житомирской области был поражен один из локомотивов.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Охота на локомотивы, где поражены цели на Украине 23 апреля, что известно

Telegram-канал «Хроники Гераней» выделяет несколько ключевых мест ударов БПЛА в ночь на 23 апреля.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«Ночью группы „Гераней“ атаковали цели в Днепропетровске (порядка 10), Васильковке, Славгороде Днепропетровской области и в окрестностях Кривого Рога. В Днепропетровске возникло несколько пожаров. Всю ночь жужжало-гремело в Харьковской области. Третьи сутки под ударами БПЛА Богодухов. Также взрывы гремели в Балаклее, Краснокутском районе и в самом Харькове. Также под ударами „Гераней“ были Запорожье и окрестности. На месте ударов возникли пожары. Из необычного — после ударов больше часа над городом нарезал круги разведчик», — отмечают авторы канала.

По данным спутниковой системы FIRMS, в Запорожье мощные пожары фиксируются на территории заводов «Запорожкокс» и «Запорожсталь».

В Кривом Роге, по сообщениям украинских властей, поражены два объекта критической инфраструктуры. Взрывы отмечены в Металлургическом районе города. FIRMS фиксирует тепловые метки на территории завода «Арселормиттал Кривой Рог».

Рядом с Днепропетровском, в Каменском, FIRMS фиксирует возгорания в районе завода «Евраз Южкокс», в том числе заводской ТЭЦ.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Когда будет следующий массированный удар по Украине, применят ли «Орешник»

Мониторинговые каналы отмечают снижение интенсивности ударов ВС РФ по целям на Украине. Киевская разведка заявила, что ВС РФ готовятся к нанесению нового массированного удара. Глава МИД Украины Андрей Сибига 17 апреля заявил, что Россия собирается проводить такие удары «семь раз в месяц», то есть раз в четыре-пять дней.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

«В ближайшие 48 часов, считаю, будет нанесена ракетно-дроновая атака с более чем сотней ударов. Также прогнозирую применение "Орешника", причем в более жестком варианте, чем ранее. Применен «Орешник» должен быть в Киевской и Львовской областях. Впрочем, Одесская тоже имеет хороший шанс», — прогнозирует координатор подполья на Украине Сергей Лебедев.

Такую же оценку выдали эксперты американского «Института исследования войны» (ISW).

«Российские военные, вероятно, накопили дроны и ракеты, чтобы нанести мощную серию ударов по Украине в избранный ими момент; пасхальное перемирие принесло России куда большую выгоду, поскольку их тактика основана на перегрузке и истощении украинских запасов ПВО», — указывает ISW.

По словам Владимира Зеленского, боеприпасы для ПВО на Украине «могут закончиться в любой момент».

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

