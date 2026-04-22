ВСУ разбомбили жилой дом в Сызрани: атака БПЛА 22 апреля, сколько жертв

ВСУ нанесли удар по жилому дому в Сызрани, в результате обрушился подъезд, есть погибшие. Сколько БПЛА атаковали Россию в ночь на 22 апреля, сколько жертв, пострадавших?

Сколько БПЛА сбили над Россией 22 апреля

Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 22 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 155 украинских БПЛА самолетного типа.

«[Беспилотники были перехвачены и уничтожены] над территориями Курской, Самарской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Саратовской, Пензенской, Ульяновской, Волгоградской, Ростовской, областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря», — указали в военном ведомстве.

Росавиация сообщала, что вводились ограничения на работу аэропортов Самары, Волгограда, Саратова, Пензы, Тамбова, Ульяновска, Бугульмы, Нижнекамска.

Удар ВСУ по Сызрани 22 апреля, что известно

Около 03:00 началась атака ВСУ на Сызрань; местные жители сообщили СМИ о звуках пролета дронов, мощных взрывах в небе и стрельбе.

Подъезд дома в Сызрани, обрушившийся в результате атаки БПЛА Фото: МЧС РФ

Около 5 утра МЧС сообщило, что в Сызрани обрушился один из подъездов многоквартирного жилого дома. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подтвердил эту информацию и уточнил, что причиной обрушения стал удар украинского БПЛА. Очевидцы сообщили, что есть повреждения фасада, в строении выбиты десятки оконных рам и стекол, повреждения получили также несколько автомобилей рядом с домом.

По данным СМИ, в ходе атаки на Сызрань ВСУ использовали дальнобойные беспилотники «Лютый», запущенные с территории Харьковской области.

Губернатор подтвердил, что еще один многоквартирный жилой дом пострадал в результате атаки ВСУ на Сызрань. По данным СМИ, БПЛА сдетонировал на уровне пятого этажа, в результате взрыва разгорелся пожар в одной из квартир, а по всему дому выбило десятки стекол. Федорищев подчеркнул, что угрозы обрушения всего дома нет.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Сколько жертв после удара ВСУ по жилому дому в Сызрани

Сразу же после удара беспилотника из дома в Сызрани удалось вывести нескольких человек. Два человека, в том числе ребенок, оказались под завалами.

МЧС сначала сообщило об 11 пострадавших, в том числе двоих детях. После губернатор Федорищев уточнил, что пострадавших 12. Трое пострадавших госпитализированы, остальным оказана амбулаторная медицинская помощь.

В ходе спасательных работ нашли тела двух погибших.

«В Сызрани после атаки вражеского дрона погибли двое: женщина и ребенок. Их достали из-под завалов разрушенного подъезда. Это наше общее горе», — сообщил Вячеслав Федорищев.

Местные СМИ уточняют, что погибли бабушка и 12-летняя девочка, которая приехала к ней в гости.

