ВС РФ разнесли цели в Краснограде и Богодухове: удары по Украине 21 апреля

Российские БПЛА нанесли серию ударов по целям в Харьковской области. Сколько запустили беспилотников 21 апреля, куда они попали, когда будет новый тяжелый удар по ВСУ?

Сколько ракет и БПЛА запустили по целям на Украине 21 апреля

Воздушные силы ВСУ заявили, что в ночь на 21 апреля Россия запустила две баллистические ракеты «Искандер-М» и 143 ударных БПЛА. Применялись различные модели БПЛА «Герань», «Гербера», «Италмас» и беспилотники других типов.

ВСУ подтверждают попадания 22 ударных БПЛА в 17 районах. Эти данные могут быть неполными. Утром Воздушные силы ВСУ фиксируют новую атаку на юго-восточные регионы под контролем Киева с использованием БПЛА и тактической авиации.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Какие цели поражены в Харьковской области, что известно

Ракеты «Искандер-М» поразили цели в районе Петропавловки (Днепропетровская область) и Краснограда в Харьковской области.

Красноград и Богодухов стали самыми горячими точками на Украине в ночь на 21 апреля.

«В Харьковской области под массированным ударом была цель в районе Краснограда. После того как вечером туда прилетел „Искандер-М“, в этот городок прилетело еще 20 „Гераней“. Пока без деталей. Второй горячей точкой вчера в Харьковской области был Богодухов. За вчерашний день и за прошедшую ночь по целям в этом городе прилетело не менее 50 БПЛА. В основном это были „Молнии“, но ночью прилетела еще и группа „Гераней“», — пишут «Хроники Гераней».

Боевая работа расчета БПЛА «Молния-2» в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Всего за минувшие сутки в Харьковской области по позициям и объектам ВСУ был нанесен один удар баллистической ракетой, не менее двух ударов корректируемых авиабомб, один удар тяжелым РСЗО и как минимум 60 ударов БПЛА, указывает автор Telegram-канала.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Где еще поражены цели на Украине в ночь на 21 апреля, что известно

Telegram-канал LOSTARMOUR перечисляет известные места, где были удары БПЛА в ночь на 21 апреля.

В Полтавской области были поражены цели в районе Новых Санжаров и Чернухи. В Днепропетровской — под Синельниково и севернее Павлограда. Отмечены также взрывы в Запорожье и Сумах — «Хроники Гераней» указывают, что целью стал легкоатлетический манеж Украинской академии банковского дела.

Координатор подполья Сергей Лебедев отдельно отмечает удары по Славянску и Краматорску, которые стали прифронтовыми городами на фоне наступления ВС РФ.

В Славянске корректируемая авиабомба поразила неработающую школу № 12, где располагался пункт временной дислокации ВСУ.

«Отдельный эпизод — удар РСЗО по объекту в Краматорске, который источники на месте описывают как штаб. Примечательная деталь — совпадение по времени с визитом или проверкой со стороны структур ГУР МО Украины. [Это не случайное попадание] а попытка накрыть управленческое звено в момент его концентрации. Попадания по штабам в момент активности (совещания, проверки) способны давать непропорционально высокий эффект — срыв решений, потеря управляемости на участке, задержки в переброске резервов», — указывает Лебедев.

Боевая работа расчета РСЗО «Град» в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе доклада объявил, что ВС РФ подошли вплотную к Славянско-Краматорской агломерации: передовые позиции располагаются в 12 и 7 км от Славянска и Краматорска соответственно.

Что известно о подготовке нового массированного удара ВС РФ

Иностранный военный блогер AMK Mapping объявил, что растет вероятность нового массированного удара ВС РФ по инфраструктуре и объектам ВСУ на Украине в ближайшие 48 часов.

«Если атака состоится, не будут участвовать стратегические бомбардировщики Ту-95 или Ту-160, но именно Ту-22М3. Кроме того, будут активно применяться баллистические ракеты „Искандер-М“ и крылатые „Калибр“ и Х-59/69. Если атака в ближайшее время НЕ состоится, то в следующей массированной атаке (которая, по идее, будет в любой день начиная с субботы, 25 апреля, примут участие Ту-95 и Ту-160», — рассуждает AMK Mapping.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

