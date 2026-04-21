Герасимов заявил о полном освобождении территории ЛНР

Луганская Народная Республика освобождена, наступление российской армии идет по всем направлениям, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов. По его словам, которые приводит пресс-служба Минобороны, в течение марта — апреля ВС РФ освободили 34 населенных пункта и около 700 квадратных километров территории.

Воинские части активно продвигаются в направлении Славянска и Краматорска и сейчас находятся на удалении 12 километров и 7 километров от восточных окраин, отметил глава Генштаба. ВСУ, пытаясь остановить наступление, в феврале и марте потеряли три тысячи бойцов и свыше 160 единиц техники, добавил он.

Кроме того, группировка «Запад» завершила ликвидацию окруженных подразделений ВСУ на восточном берегу реки Оскол. Группировка войск «Центр» тем временем продвигается в направлении Доброполья и завершает зачистку Нового Донбасса, уточнил Герасимов.

Ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили инфраструктуру на Украине, которая долгое время обеспечивала атаки дронов ВСУ вглубь российской территории. Как сообщил военный эксперт Борис Джерелиевский, речь идет о так называемом Сумском коридоре. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.