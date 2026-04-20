Российские бойцы разнесли тайный коридор для дронов ВСУ Военэксперт Джерелиевский: ВС РФ ударили по коридору для дронов ВСУ под Сумами

Вооруженные силы России уничтожили инфраструктуру на Украине, которая долгое время обеспечивала атаки дронов ВСУ вглубь российской территории, заявил в беседе с aif.ru военный эксперт Борис Джерелиевский. По его словам, речь идет о так называемом Сумском коридоре. В МО РФ данную информацию не комментировали.

Это то место, откуда длительное время осуществлялись запуски дронов вглубь России. <...> Вполне возможно, целями ударов [ВС РФ] стали его объекты, и он перестал существовать, — отметил Джерелиевский.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что бойцы группировки войск «Север» за прошедшую неделю расширили зону контроля на Сумщине. Он уточнил, что за минувшую неделю под контроль российских военных перешли два населенных пункта в Харьковской области — Волчанские Хутора и Зыбино.

До этого в российских силовых структурах сообщили, что российские военные полностью простреливают все транспортные артерии, ведущие к Константиновке, что серьезно осложняет переброску личного состава и ротацию украинских сил в городе. В городе идут тяжелые бои, а основная надежда обороны ВСУ возложена на беспилотные летательные аппараты.