Удары по Украине сегодня, 20 апреля: какие цели ВСУ поражены, последствия

Вооруженные силы России сегодня ночью, 20 апреля, нанесли удар по объектам военной и критической инфраструктуры на Украине, сообщают военные корреспонденты. Что об этом известно, какие цели были поражены?

Что известно об ударах по объектам на Украине 20 апреля

Российские военные в ночь на 20 апреля нанесли удары по объектам ВСУ на Украине, сообщил военный блогер Олег Царев в авторском Telegram-канале. По его данным, основные цели поражены в прифронтовой зоне в Харьковской области.

«Не только „Герани“, но и десятки FPV-дронов выжигали объекты в Богодухове. В Великом Бурлуке уничтожен сельскохозяйственный ангар с военной техникой. Поражена цель в Броварах Киевской области. Зафиксирован пожар на территории Бориспольского автобусного завода. Гремело в Васильковке и Кривом Роге Днепропетровской области», — добавил он.

Всего в ночь на 20 апреля зафиксировано более 30 эпизодов ударов по военным объектам ВСУ, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«География ударов растянулась от приграничных районов Сумщины и Черниговщины до глубины Киевской области, с отдельными заходами по югу и востоку», — сообщил он в личном блоге в Telegram.

По информации подпольщика, в Харьковской области целями стали склады с боекомплектами, узлы ПВО, железнодорожная логистика и ремонтные базы техники, в Сумской области — логистические узлы, склады с горюче-смазочными материалами, пункты накопления резервов, ПВО и БПЛА-позиции, в Черниговской области — узлы снабжения, мобильные ПВО, узлы связи, в Николаевской области — портовая инфраструктура, склады топлива, объекты ПВО, в Одесской области — портовая логистика, склады вооружений, объекты энергетики, объекты ПВО и РЭБ, в Киевской области — тыловые склады, логистика ПВО, распределительные центры техники, в Днепропетровской области — объекты энергетики и логистика резервов. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

