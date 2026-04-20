Наступление ВС РФ на Харьков 20 апреля: последние новости, сводка, Купянск

Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Харьковской области. Какие последние новости выходили сегодня, 20 апреля 2026 года, что сейчас происходит у Купянска, Харькова, Вильчи, Волчанска, Липцев, Изюма, Балаклеи, реки Оскол?

Ситуация и события на Харьковском направлении в понедельник, 20 апреля: обстановка на фронте сегодня

«На Харьковском направлении „северяне“ продолжают вести ожесточенные бои, отодвигая врага от государственной границы. Наши войска нанесли удары по скоплениям живой силы и техники противника в районах Избицкого, Терновой, Малого Бурлука, Рогани, Великого Бурлука, Богодухова, Цуповки, Дергачей и села Уды. Военнослужащих украинской военной полиции (ВСП) и Нацгвардии Украины, отказавшихся под разными предлогами выдвигаться в Волчанский район для задержания дезертиров, перевели в специализированное штурмовое подразделение. На Липцевском направлении без существенных изменений. Артиллеристы и операторы БПЛА Северян наносили удары по ранее вскрытым целям противника», — пишет «Северный ветер».

По словам авторов канала, на Волчанском направлении штурмовые отряды ГВ «Север» продвинулись на девяти участках до 600 метров.

«Наши штурмовики зачищают лесные массивы вдоль государственной границы около села Бочково, ожесточенные стрелковые бои идут в районе Покаляного, а также на участке между Волчанскими Хуторами и поселком Белый Колодезь. Подразделения РХБЗ ГВ „Север“ нанесли удар ТОС по опорному пункту 1-го ПОГО на берегу реки Волчьей севернее села Бударки. На Великобурлукском направлении наши штурмовые группы продвинулись на четырех участках до 400 метров», — добавил «Северный ветер».

ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

«Рыбарь» отметил, что российские войска постепенно оттесняют ВСУ из окрестностей освобожденных Волчанских Хуторов и с позиций на других участках приграничья Харьковской области.

«Обилие дронов противника затрудняет продвижение бойцов, однако переломить ход боев ВСУ не способны. Передовые штурмовые группы ведут бои в Покаляном, освобождение которого позволит создать устойчивый плацдарм на этом участке левого берега Волчьей. Украинские формирования же предпринимают контратаки со стороны Караичного, однако вернуть утраченные ранее позиции им не удается. С участка восточнее некоторое время назад появились кадры, демонстрирующие присутствие подразделений ГВ „Север“ на территории Охримовки. Передовым группам удалось пробиться к южным окраинам населенного пункта, однако из-за регулярных контратак ВСУ закрепиться на занятых рубежах российским бойцам пока не удается. На данный момент село находится в серой зоне без уверенного контроля какой-либо из сторон», — подчеркнули авторы канала.

По их данным, параллельно с этим части «Севера» теснят ВСУ с позиций на всей протяженности заказника «Северодонецкий».

«Фронт постепенно приближается к Бочково, где расположен последний крупный узел обороны ВСУ на северном берегу реки. Операторы БПЛА наносят удары по группам снабжения, сбивают тяжелые дроны и уничтожают артиллерию противника, планомерно снижая боеспособность его подразделений на участке. Вполне вероятно, что уже в ближайшие недели противник утратит контроль над позициями в окрестностях заказника и будет вынужден откатиться за Волчью. В то же время российские подразделения продолжат развивать наступление в приграничье Харьковской области, стремясь взять под контроль всю территорию к северу от реки и выстроить вдоль нее новую линию обороны», — добавил «Рыбарь».

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Военный блогер Олег Царев рассказал, что в Купянске идут позиционные бои, противостояние наблюдается в «малом небе».

«У наших есть тактические успехи в районе Песчаное-Новоосиново. На севере направления ВС РФ расширяют зону контроля в районе Голубовки, накатывают из района Кондрашовки к Великой Шапковке. На Харьковском направлении ВС РФ развивают наступление к Бугаевке и Лосевке, а также на севре от Шестеровки. Складывается критическая для ВСУ ситуация на участке от Покаляного до Охримовки. Форсировав реку, наши бойцы потеснили противника в Охримовке и вышли к южной окраине села и дороге Волчанск — Землянки. Чтобы не дать ВС РФ спуститься на юг вдоль р. Плотвы и выйти в тыл группировки ВСУ в Ольховатке, противник ожесточенно контрактует со стороны Захаровки. В свою очередь наши накатывают на Ольховатку с востока из района Шевяковка — Чугуновка», — добавил он.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

