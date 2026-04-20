20 апреля 2026 в 08:00

Прорыв под Харьковом, удар по порту в Туапсе: новости СВО к утру 20 апреля

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Майшев /РИА Новости
Удар дронов Вооруженных сил Украины по морскому порту в Туапсе привел к гибели человека и пожару, российские военные за неделю взяли под контроль два населенных пункта в Харьковской области. Самые важные темы по конфликту на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Боец «Ахмата» раскрыл новые подробности операции «Поток»

Участники легендарной операции «Поток» передвигались под землей с грузом около 50 килограммов на каждого бойца, сообщил командир штурмового взвода группы Аида спецназа «Ахмат» лейтенант с позывным Бокс. По его словам, бойцам пришлось преодолеть около 16 километров в крайне стесненных условиях.

Путь проходил внутри трубы высотой всего около 140 сантиметров, поэтому большую часть дистанции бойцам приходилось двигаться в полусогнутом положении. Лишь на нескольких отрезках они могли выпрямиться в полный рост.

В Туапсе при атаке беспилотников погиб человек

В Туапсе произошла массированная атака беспилотников, в результате которой погиб человек и пострадал еще один, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По предварительным данным, последствия удара затронули портовую инфраструктуру и ряд городских объектов.

Оперативная обстановка контролируется, глава муниципалитета Сергей Бойко регулярно докладывает о развитии ситуации. В районе морского порта зафиксировано возгорание, на месте работают экстренные службы, констатировал политик.

ВС РФ за неделю взяли под контроль два населенных пункта в зоне СВО

За прошедшую неделю российские военные взяли под контроль два населенных пункта в зоне проведения специальной военной операции, следует из сводок Министерства обороны РФ. По данным ведомства, оба населенных пункта находятся в Харьковской области.

В период с 13 по 19 апреля под контроль Вооруженных сил России перешли два населенных пункта в Харьковской области. Примечательно, что это уже не первая неделя с аналогичными результатами.

Офицеры ВСУ нашли неожиданный способ заработать на жизнь

В Киеве офицеры Генштаба Вооруженных сил Украины вынуждены подрабатывать таксистами в вечернее время. Причиной этому стали крайне низкие зарплаты, которые получают военные, заявил аналитик Антон Муравейник.

Месячный доход военнослужащих, как утверждает Муравейник, составляет около 20 тыс. гривен, что по текущему курсу равняется примерно 34 600 рублям. Таких денег, по его мнению, катастрофически не хватает для достойного содержания семей, поэтому офицерам приходится искать дополнительные источники заработка.

Два человека попали в больницу после удара ВСУ под Брянском

При ударе БПЛА по Брянской области пострадали два мирных жителя, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. Очередная атака произошла в селе Зерново Суземского района.

Украинские военные нанесли удар дроном-камикадзе по движущемуся гражданскому автомобилю. По предварительным данным, атака была целенаправленной — беспилотник поразил именно легковой автомобиль, в котором находились люди.

Автобусы вспыхнули в Донецке из-за украинских военных

В Куйбышевском районе Донецка после атаки Вооруженных сил Украины вспыхнули пассажирские автобусы. Удар был нанесен с применением беспилотных летательных аппаратов, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Инцидент произошел вечером 19 апреля, информация о последствиях в данный момент уточняется. По предварительным данным, в результате прямого попадания дрона огонь охватил несколько единиц общественного транспорта. Пожарные подразделения оперативно прибыли на место, однако к моменту начала тушения пламя успело нанести серьезный ущерб.

