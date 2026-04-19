Белицкое, Северск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 19 апреля

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 19 апреля? Что происходит у Александровки, Белицкого, Бугаевки, Волчанска, Волчанских Хуторов, Гришино, Дробышево, Ильиновки, Константиновки, Котлино, Новоалександровки, Николаевки, Озерного, Покровска, Сергеевки, Федоровки Второй и Харькова ?

WarGonzo

По данным Telegram-канала WarGonzo, на Красноармейском направлении идут бои у южных окраин Новоалександровки и Василевки.

«На Добропольском направлении ВС РФ продвигаются в районе Белицкого. На Константиновском направлении продолжаются бои за Ильиновку и Долгую Балку. Идут тяжелые бои в самой Константиновке. На Краснолиманском направлении ВС РФ наступают в районе населенного пункта Крымки. Идут бои в районе Ставков. На Северском направлении ВС РФ продолжают охватывать Рай-Александровку. Идут бои в районе Кривая Лука — Каленики и у Никифоровки. Харьковский фронт. На Волчанском направлении ВС РФ атакуют село Покаляное, расположенное в районе освобожденных ранее Волчанских Хуторов и Зыбино», — говорится в публикации.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

«Северный ветер»

На Харьковском направлении ВС РФ продолжают вести ожесточенные бои, отодвигая ВСУ от государственной границы, сообщает Telegram-канал «Северный ветер».

«ВС РФ нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Веселого, Избицкого, Липцев, Митрофановки, Великого Бурлука и села Землянки. На Липцевском направлении без существенных изменений. Артиллеристы, подразделения РХБЗ и операторы БПЛА ВС РФ наносили удары по ранее вскрытым целям противника. На Волчанском направлении штурмовые отряды группировки войск „Север“ продвинулись на восьми участках до 500 метров», — отмечают военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Дневник десантника»

В Константиновке бои идут в центре города в районе железнодорожного вокзала, а также российские войска зашли в районы «Железнодорожный» и «Шанхай», пишет Telegram-канал «Дневник десантника».

«Идут бои в промзоне города, у цинкового завода, корпуса которого ВСУ превратили в укрепрайон. Есть небольшое продвижение и на участке Марково — Новомарково, мы постепенно берем под контроль высоты, где располагаются опорные пункты ВСУ. Добропольское направление. ВС РФ продолжают продвигаться к Доброполью, пробивая оборону ВСУ. В районе Белицкого продвинулись на три километра в городской застройке», — сообщили военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

