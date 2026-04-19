19 апреля 2026 в 11:31

Почему не работает Telegram сегодня, 19 апреля: замедление, блокировка

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Сегодня, 19 апреля, в России наблюдается массовый сбой в работе Telegram. Что об этом известно, в чем причины?

Где не работает Telegram 19 апреля

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в воскресенье, 19 апреля, пользователи Telegram продолжают сталкиваться с массовыми сбоями в работе приложения как на мобильных, так и на стационарных устройствах. Жалобы поступают на длительную загрузку сообщений, а также фото и видео.

Порядка 39% жалоб на сбои в работе Telegram 19 апреля приходятся на Москву, 6% — на Ростовскую и Свердловскую области, 5% — на Новосибирскую, Иркутскую области и Краснодарский край, 4% — на Московскую область, 3% — на Санкт-Петербург, Тюмень, Чувашию, Башкортостан и Нижегородскую область, 2% — на Саратовскую, Самарскую, Воронежскую области и Пермский край.

Почему не работает Telegram 19 апреля

Роскомнадзор в начале февраля ввел ограничения в отношении Telegram из-за нарушений российского законодательства в вопросах защиты персональных данных, противодействия мошенничеству и пресечения экстремизма и терроризма.

«В связи с этим по решению уполномоченных органов Роскомнадзор продолжит введение последовательных ограничений с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан», — пояснили в ведомстве.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Заблокируют ли Telegram в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что Telegram должен выполнить положения российского законодательства и «быть на гибком контакте» с властями, для того чтобы избежать блокировки.

«Выполнить положения законодательства Российской Федерации, быть на гибком контакте с нашими властями и найти вариант для решения этих проблем, которые стоят», — высказался он РИА Новости.

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин допустил возможное закрытие Telegram к сентябрю 2026 года, когда в стране пройдут выборы в Госдуму. По его мнению, блокировку могут провести «по системе YouTube».

При этом предприниматель и основатель IT-компании Tiqum Юрий Гизатуллин заявил, что полная блокировка Telegram в РФ технологически невозможна. По его словам, это связано с тем, что сервис вышел за рамки мессенджера, превратившись в полноценную цифровую инфраструктуру.

Вячеслав Филиппов
