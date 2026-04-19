Бойцы ВС России ведут бои в районах Богуславки и Новоплатоновки с целью отрезать Вооруженные силы Украины от путей снабжения, украинские военные начали применять тактику запуска ложных беспилотников для отвлечения расчетов ПВО. Самые важные темы по конфликту на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Раскрыто, зачем ВС РФ ведут бои у харьковской Богуславки

Российские подразделения ведут тяжелые бои в Харьковской области в районах Богуславки и Новоплатоновки, рассказал военный эксперт Андрей Марочко. Цель — перерезать пути снабжения и отрезать украинскую группировку, закрепившуюся на восточном берегу реки Оскол. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

По словам Марочко, киевское командование отчаянно пытается удержать позиции на восточных окраинах Оскольского водохранилища. ВСУ понимают, что потеря этих рубежей откроет российским войскам стратегические перспективы.

ВСУ фактически лишили Алешки детсадов и школ

Вооруженные силы Украины регулярно наносят удары по гражданской инфраструктуре прифронтового города Алешки в Херсонской области, заявил губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, украинские формирования фактически уничтожили все школы и детские сады, а также постоянно обстреливают больницу.

Город расположен на левом берегу Днепра, недалеко от разрушенного Антоновского моста и всего в нескольких километрах от Херсона. Населенный пункт подвергается ежедневным обстрелам со стороны украинской армии, что неоднократно подтверждалось со стороны Минобороны РФ.

Житель Брянской области погиб при ударе украинских военных

Вооруженные силы Украины атаковали с помощью дрона-камикадзе село Алешковичи Суземского района Брянской области, заявил в своих социальных сетях губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, в результате удара погиб мирный житель.

Родным и близким погибшего он выразил глубокие соболезнования. Вся необходимая поддержка и материальная помощь пострадавшей семье будут оказаны. На месте работают оперативные и экстренные службы. Информация о последствиях атаки уточняется.

Балицкий сообщил о целенаправленном ударе ВСУ по кладбищу

ВСУ нанесли целенаправленный удар по кладбищу в городе Днепрорудное Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что вблизи захоронений отсутствуют какие-либо военные или стратегические объекты.

Глава региона отметил, что в настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы и саперы. Существует высокий риск обнаружения неразорвавшихся боеприпасов.

Российский боец рассказал о хитрой тактике ВСУ

Военнослужащие ВСУ на Константиновском направлении в ДНР применяют тактику запуска ложных беспилотников для отвлечения расчетов ПВО России, рассказал командир зенитного дивизиона 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск с позывным Чех. По его словам, российские подразделения знают об этой уловке и успешно с ней справляются.

Командир пояснил, что такие беспилотники не несут заряда и используются противником для удешевления производства и увеличения времени полета. Их основная задача — спровоцировать средства противовоздушной обороны на активные действия и вскрытие позиций, после чего ВСУ планируют наносить удары боевыми дронами.

В ГП озвучили, сколько жизней отняли украинские каратели в ДНР

Генеральная прокуратура России обнародовала новые данные о преступлениях Киева в Донбассе. Согласно информации ведомства, жертвами карательных операций украинских силовиков стали почти 5 тыс. мирных жителей.

Ранения, по данным ГП, получили более 13,5 тыс. человек, из которых 1275 — несовершеннолетние. Всего пострадали свыше 18,5 тыс. жителей региона.

