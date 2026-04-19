19 апреля 2026 в 04:52

В ГП озвучили, сколько жизней отняли украинские каратели в ДНР

Генеральная прокуратура России обнародовала новые данные о преступлениях Киева в Донбассе. Согласно информации ведомства, жертвами карательных операций украинских силовиков стали почти 5 тыс. мирных жителей, пишет РИА Новости.

Ранения, по данным ГП, получили более 13,5 тыс. человек, из которых 1275 — несовершеннолетние. Всего пострадали свыше 18,5 тыс. жителей региона.

Также разрушены свыше 153 тыс. объектов гражданской инфраструктуры. Более 2,3 млн человек вынужденно покинули свои дома.

В декабре 2025 года Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении высшего военного и политического руководства Украины. Всего более 40 человек, включая экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, экс-президента Петра Порошенко и других. Они заочно обвиняются в геноциде.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины активно пытаются склонять родственников российских военнопленных к совершению терактов. Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник указал, что для этих целей противник пытает солдат в «секретных тюрьмах».

