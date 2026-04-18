«Ненависть даже к усопшим»: ВСУ ударили по кладбищу Балицкий сообщил о целенаправленном ударе ВСУ по кладбищу в Днепрорудном

ВСУ нанесли целенаправленный удар по кладбищу в городе Днепрорудное Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что вблизи захоронений отсутствуют какие-либо военные или стратегические объекты.

Это беспредельная ненависть, направленная даже на усопших. Абсолютное кощунство в послепасхальную светлую неделю, накануне дня особого поминовения усопших, — написал Балицкий.

Глава региона отметил, что в настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы и саперы. Существует высокий риск обнаружения неразорвавшихся боеприпасов. Администрация округа проведет оценку разрушений для оказания помощи родственникам покойных, чьи могилы и памятники были повреждены в результате атаки.

Ранее Вооруженные силы Украины атаковали автобус в Брянской области, погибла одна женщина. Губернатор Александр Богомаз подтвердил, что еще одна местная жительница получила ранения. Глава региона уточнил, что пострадавшую доставили в больницу, где ей оказали необходимую медпомощь.