«Бесчеловечные преступления»: житель Брянской области погиб при ударе ВСУ

Вооруженные силы Украины атаковали с помощью дрона-камикадзе село Алешковичи Суземского района Брянской области, заявил в своих социальных сетях губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, в результате удара погиб мирный житель.

Киев продолжает совершать бесчеловечные преступления против мирных граждан, — написал Богомаз.

Родным и близким погибшего он выразил глубокие соболезнования. Вся необходимая поддержка и материальная помощь пострадавшей семье будут оказаны. На месте работают оперативные и экстренные службы. Информация о последствиях атаки уточняется.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил о серии взрывов, раздавшихся над Ростовом-на-Дону и Таганрогом. По сведениям канала, минимум два громких хлопка прогремело над столицей региона. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

До этого Герой России генерал-майор Сергей Липовой заявил, что ВСУ применяют тактику волчьей стаи для атак беспилотниками на российские регионы. По его словам, украинские военные с начала конфликта отправляют наибольшее количество дронов на один участок, рассчитывая, что хотя бы один из них достигнет поставленной цели.