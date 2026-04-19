Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 апреля 2026 в 06:00

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 19 апреля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 19 апреля?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 19 апреля

ВСУ регулярно атакуют гражданскую инфраструктуру в Алешках, прифронтовом городе Херсонской области. Из-за этих ударов фактически все школы и детские сады были разрушены, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Они (ВСУ. — NEWS.ru) фактически уничтожили школы, детские сады, постоянно бьют по больнице. Тем не менее все равно жизнь [в городе] продолжается. Мы находим способы доставки туда продовольствия. Вода там есть. Мы также находим способы и возможности доставки туда горюче-смазочных материалов. Бросать людей мы не собираемся», — сказал Сальдо.

Также в ночь на 19 апреля губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что Вооруженные силы Украины атаковали с помощью дрона-камикадзе село Алешковичи Суземского района. По его словам, в результате удара погиб мирный житель.

«Киев продолжает совершать бесчеловечные преступления против мирных граждан», — написал Богомаз в соцсети.

Родным и близким погибшего он выразил глубокие соболезнования. Вся необходимая поддержка и материальная помощь пострадавшей семье будут оказаны. На месте работают оперативные и экстренные службы. Информация о последствиях атаки уточняется.

Кроме того, ночью в воскресенье обломки БПЛА упали в районе морского порта Ейска в Краснодарском крае, сообщает оперштаб региона.

Пострадавших и возгораний нет, уточнили в штабе. На месте происшествия работают оперативные службы.

Позднее оперштаб Краснодарского края заявил, что падение обломков БПЛА в Ейске привело к повреждению окон в трех частных домах.

«В Ейске из-за падения обломков БПЛА в трех частных домах выбило окна. Пострадавших нет», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Силы ПВО за ночь с 17 на 18 апреля ликвидировали и перехватили 258 украинских беспилотников над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, БПЛА уничтожили над территорией 17 регионов России.

«В течение прошедшей ночи с 20:00 мск 17 апреля до 08:00 мск 18 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 258 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Ульяновской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей», — сообщили в ведомстве.

Оконные блоки выбиты, а автомобили скорой помощи получили повреждения в результате атаки украинского БПЛА на родильный дом в Новокуйбышевске Самарской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев. Удар был нанесен в непосредственной близости от медицинского учреждения.

«Враг сегодня утром совершил бесчеловечную атаку. ВСУ пытались нанести удар по родильному дому в Новокуйбышевске, в котором находились младенцы, роженицы, пациентки гинекологического отделения и персонал», — сообщил глава региона.

При атаке дронов ВСУ повреждены девять жилых домов и здание Севастопольского государственного университета, сообщил губернатор Михаил Развожаев. По его словам, пострадавших нет.

«В Гагаринском районе сбитый БПЛА упал на резервуар в районе микрорайона Казачья Бухта. Никто из людей не пострадал. Дым, который видно сейчас, — это догорают остатки топлива. Пожар никак не повлияет на ситуацию со снабжением топливом Севастополя: никаких стратегических запасов там не было», — сообщил он.

Регионы
Россия
атаки ВСУ
атаки БПЛА
ПВО
СВО
Анастасия Аржевитина
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.