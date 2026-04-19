Вооруженные силы Украины регулярно наносят удары по гражданской инфраструктуре прифронтового города Алешки в Херсонской области, заявил в интервью РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, украинские формирования фактически уничтожили все школы и детские сады, а также постоянно обстреливают больницу.

Тем не менее, все равно жизнь (в городе) продолжается. Мы находим способы доставки туда продовольствия. Вода там есть. Мы также находим способы и возможности доставки туда горюче-смазочных материалов. Бросать людей мы не собираемся, — сказал Сальдо.

Город расположен на левом берегу Днепра, недалеко от разрушенного Антоновского моста и всего в нескольких километрах от Херсона. Населенный пункт подвергается ежедневным обстрелам со стороны украинской армии, что неоднократно подтверждалось со стороны Минобороны РФ.

Ранее пресс-служба оперативного штаба Краснодарского края передавала, что обломки беспилотного летательного аппарата рухнули в районе морского порта в Ейске. По имеющейся информации, пострадавших и возгораний зафиксировано не было.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил о серии взрывов, раздавшихся над Ростовом-на-Дону и Таганрогом. По сведениям канала, минимум два громких хлопка прогремело над столицей региона. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.