19 апреля 2026 в 05:33

ВСУ фактически лишили Алешки детсадов и школ

Сальдо: ВСУ постоянными ударами практически уничтожили школы и детсады в Алешках

Фото: Социальные сети
Вооруженные силы Украины регулярно наносят удары по гражданской инфраструктуре прифронтового города Алешки в Херсонской области, заявил в интервью РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, украинские формирования фактически уничтожили все школы и детские сады, а также постоянно обстреливают больницу.

Тем не менее, все равно жизнь (в городе) продолжается. Мы находим способы доставки туда продовольствия. Вода там есть. Мы также находим способы и возможности доставки туда горюче-смазочных материалов. Бросать людей мы не собираемся, — сказал Сальдо.

Город расположен на левом берегу Днепра, недалеко от разрушенного Антоновского моста и всего в нескольких километрах от Херсона. Населенный пункт подвергается ежедневным обстрелам со стороны украинской армии, что неоднократно подтверждалось со стороны Минобороны РФ.

Ранее пресс-служба оперативного штаба Краснодарского края передавала, что обломки беспилотного летательного аппарата рухнули в районе морского порта в Ейске. По имеющейся информации, пострадавших и возгораний зафиксировано не было.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил о серии взрывов, раздавшихся над Ростовом-на-Дону и Таганрогом. По сведениям канала, минимум два громких хлопка прогремело над столицей региона. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

В ООН высказались об атаке ВСУ на российский сухогруз в Азовском море
В России утвердили первый ГОСТ на биопечать органов
Раскрыты обстоятельства гибели россиянина на Пхукете
Соседи, парковка и баланс карты: три новые схемы обмана — как защититься
Военкомы мобилизовали мужчину с бронью
Евросоюз планирует увеличить военный бюджет в 10 раз
План Пугачевой потерпел провал: контракт с Галкиным окончен, последствия
Российский второклассник стал чемпионом мира по шахматам
В России захотели смягчить наказание за оборот наркотиков без цели сбыта
Фанат «Вероны» получил люлей от футбольного кумира
Полицейские пришли на помощь оказавшемуся взаперти пенсионеру с инсультом
Трамп припугнул папу римского ядерным оружием в разговоре об Иране
ВОЗ раскрыла число наркозависимых по всему миру
В Минобороны раскрыли, сколько силы ПВО сбили БПЛА за пять часов
Школьники устроили смертельную перестрелку после драки в парке
Тысячи китайских грузовиков решили отозвать в России
Россиянина отправили в СИЗО за интимные фото для школьницы
Танки НАТО у границ, кого раскрыли в шоу «Маска»: что будет дальше
Отсидевший экс-мэр разработал «программу счастья» для России
Мадьяр предупредил Нетаньяху об аресте в Венгрии
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

