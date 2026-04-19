19 апреля 2026 в 10:15

Наступление ВС РФ на Харьков 19 апреля: последние новости, сводка, Купянск

Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Харьковской области. Какие последние новости выходили сегодня, 19 апреля 2026 года, что сейчас происходит у Купянска, Харькова, Вильчи, Волчанска, Липцев, Изюма, Балаклеи, реки Оскол?

Ситуация и события на Харьковском направлении в воскресенье, 19 апреля: обстановка на фронте сегодня

«На Харьковском направлении „северяне“ продолжают вести ожесточенные бои, отодвигая врага от государственной границы. Наши войска нанесли удары по скоплениям живой силы и техники противника в районах Веселого, Избицкого, Липцев, Митрофановки, Великого Бурлука и села Землянки. На учебных полигонах штурмовых подразделений ВСУ в Чугуевском районе продолжаются небоевые потери ВСУ. Накануне стало известно, что А. Коваленко из Ровно, служивший инструктором в 425-м ОШП, скончался от менингоэнцефалита. Вдова покойного сообщает, что муж отказывался обращаться за врачебной помощью, так как в этом случае вместо госпиталя он бы оказался в составе штурмовой группы», — пишет «Северный ветер».

По словам авторов канала, на Липцевском направлении без существенных изменений, артиллеристы, подразделения РХБЗ и операторы БПЛА наносили удары по ранее вскрытым целям ВСУ.

«На Волчанском направлении штурмовые отряды ГВ „Север“ продвинулись на восьми участках до 500 метров. Наши штурмовики зачищают лесные массивы вдоль государственной границы около села Бочково, ожесточенные стрелковые бои идут в районе Покаляного, а также южнее Верхней Писаревки. Подразделения РХБЗ ГВ „Север“ нанесли удар ТОС по опорному пункту 1-го ПОГО на берегу реки Волчьей севернее села Бударки. На Великобурлукском направлении наши штурмовые группы продвинулись на четырех участках до 200 метров», — добавил «Северный ветер».

Военкор Юрий Котенок передает, что ВС РФ после очистки Волчанских Хуторов ведут бои в Покаляном и выбили ВСУ из Зыбино.

«Бои на рубеже северо-восточнее (Волоховка — Охримовка — Землянки) вдоль р. Волчьей. Бои в Охримовке развиваются. Наши штурмовые группы после форсирования р. Волчьей продвинулись через село к южной окраине и дороге Волчанск — Землянки. Большая часть села перешла под контроль наших подразделений. Противник остервенело контратакует с стороны Захаровки. Охримовка расположена у места впадения р. Плотвы в р. Волчью. Вдоль Плотвы расположено шесть сел до подступов к Ольховатке с северо-запада. С востока в направлении Ольховатки атакуют войска ГрВ „Север“ со стороны Шевяковки и Чугуновки. Дальнейшее продвижение ВС РФ вдоль р. Плотвы и выход к Ольховатке с запада и востока несет угрозу окружения ВСУ на Охримовско-Ольховатском выступе (между Охримовкой и Ольховаткой), что может значительно оказать влияние на их морально-психологическое состояние и устойчивость обороны противника в этом районе», — отметил эксперт.

По словам Котенка, российские подразделения БПЛА и артиллерия создают в этом районе зону изоляции и наносят поражение ВСУ с трех направлений на всю глубину обороны на этом выступе и не только.

«В северной части выступа ВС РФ ведут бои за Шабельное, Нестерное и Землянки. Восточнее Зыбино — бои за высоты и Бочково. По оперативной информации, требующей подтверждения, наши штурмовые группы проходят в Волоховку. В районе Караичного ВСУ сосредоточили подразделения БПЛА и стремятся контратаками и ударами БпЛА остановить наши войска», — добавил военкор.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

