Продажа дома за 345 млн, лечение в России, ВСУ: как живет Валерий Меладзе

Заслуженный артист России Валерий Меладзе выставил на продажу особняк в элитном поселке в Московской области. Где он сейчас находится, как складываются его карьера и личная жизнь?

Чем известен Меладзе

Валерий Меладзе родился 23 июня 1965 года в Батуми. Окончил Николаевский кораблестроительный институт имени С. О. Макарова.

В 1989 году он вместе с братом композитором Константином Меладзе стал выступать в составе арт-рок-группы «Диалог». В 1992 году начал сольную карьеру. За годы на сцене выпустил десятки композиций, в том числе с группой «ВИА Гра», наиболее популярные из них: «Небеса», «Салют, Вера», «Иностранец», «Океан и три реки», «Свет уходящего солнца», «Красиво» и другие.

Что известно о личной жизни и изменах Меладзе

Валерий Меладзе с 1989 по 2014 год состоял в браке с Ириной Меладзе. В 1990 году у супругов родился сын, который умер спустя 10 дней. Позднее на свет появились три дочери — Инга, София и Арина.

В 2014 году состоялась свадьба Меладзе с экс-солисткой группы «ВИА Гра» Альбиной Джанабаевой. В 2020 году в программе «Личные связи» певец признался в измене первой жене. Он рассказал, что его романтические отношения с исполнительницей длятся уже более 16 лет. Восемь из них приходятся на период, когда он был женат.

Джанабаева и Меладзе воспитывают троих общих детей. Первый сын пары Константин родился в 2004 году, за 10 лет до свадьбы артистов. В 2014 году на свет также появился сын Лука, в 2021 году — дочь Агата.

«Конечно, я знала Альбину, но и предположить не могла, что у нее есть сын от Валеры», — делилась первая супруга музыканта.

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как Меладзе поддержал украинцев

24 февраля 2022 года, в день начала спецоперации, Валерий Меладзе заявил, что «сегодня произошло то, что не могло и не должно было происходить никогда».

В январе 2023 года певец оказался в центре скандала, после того как во время выступления на концерте в Дубае продолжил проукраинский националистический лозунг в беседе с поклонником.

Соответствующее видео было опубликовано в Сети и получило большую огласку, после чего Меладзе лично прокомментировал ситуацию.

«Люди, я хочу, чтобы вы услышали меня и поняли мои слова. Вот уже 10 месяцев я, как и многие другие люди, живу с ощущением тяжести и горя. Так уж вышло, что горячо любимые мной народы находятся в конфликте, в котором гибнут люди. Я не могу и не хочу никого ненавидеть и не пытаюсь кому-то угодить. Я мечтаю лишь о том, чтобы антагонизм прекратился и между близкими народами установилось согласие. И ради этого я готов отдать все силы», — заявил исполнитель.

Помогает ли Меладзе ВСУ

Telegram-канал Mash в сентябре 2025 года сообщил, что средства от концертного тура Валерия Меладзе по Европе могут частично направляться на поддержку ВСУ через организацию, связанную с проукраинскими структурами. При этом, как заметил источник, артист может быть об этом не осведомлен.

«Валерия Меладзе могут признать иноагентом, запретить въезд в Россию и лишить гражданства — после информации о его связи с проукраинскими организаторами концертов, которые финансируют ВСУ и тщательно это скрывают», — отметил источник.

Лишить Меладзе российского гражданства также призывали организация «Армия защитников Отечества» и глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

Валерий Меладзе Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Чем сейчас занимается и где живет Меладзе

Валерий Меладзе живет с семьей в Испании, гастролирует по Европе и по странам бывшего СНГ. У артиста есть совместный с сестрой Лианой Меладзе бизнес в России. По данным Telegram-канала SHOT, им принадлежит трехэтажный торговый центр в Восточном Бирюлево, прибыль которого за прошлый год составила 16 млн рублей.

На днях на продажу был выставлен особняк Меладзе в элитном поселке Миллениум Парк в Московской области. Дом был куплен артистом в подарок дочери, однако она отказалась в нем жить, теперь его продают за 345 млн рублей, пишет Mash.

«Дом надо доделывать — косметический ремонт слабый, местами требуется восстановление. Формат „заехал и живи“ не получился. Дочь сказала нет — не тот стиль и далековато», — отметил источник.

Меладзе иногда приезжает в Россию, в том числе на лечение, сообщает SHOT. По его данным, в прошлом году исполнитель потратил более 400 тысяч рублей на обследования.

«Валерий Меладзе потратил почти полмиллиона на лечение в российских клиниках. В перерывах между заграничными гастролями певец стабильно проходит разные обследования в частных медцентрах в Москве», — говорится в сообщении канала.

