Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
14 апреля 2026 в 15:40

Продажа дома за 345 млн, лечение в России, ВСУ: как живет Валерий Меладзе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Заслуженный артист России Валерий Меладзе выставил на продажу особняк в элитном поселке в Московской области. Где он сейчас находится, как складываются его карьера и личная жизнь?

Чем известен Меладзе

Валерий Меладзе родился 23 июня 1965 года в Батуми. Окончил Николаевский кораблестроительный институт имени С. О. Макарова.

В 1989 году он вместе с братом композитором Константином Меладзе стал выступать в составе арт-рок-группы «Диалог». В 1992 году начал сольную карьеру. За годы на сцене выпустил десятки композиций, в том числе с группой «ВИА Гра», наиболее популярные из них: «Небеса», «Салют, Вера», «Иностранец», «Океан и три реки», «Свет уходящего солнца», «Красиво» и другие.

Что известно о личной жизни и изменах Меладзе

Валерий Меладзе с 1989 по 2014 год состоял в браке с Ириной Меладзе. В 1990 году у супругов родился сын, который умер спустя 10 дней. Позднее на свет появились три дочери — Инга, София и Арина.

В 2014 году состоялась свадьба Меладзе с экс-солисткой группы «ВИА Гра» Альбиной Джанабаевой. В 2020 году в программе «Личные связи» певец признался в измене первой жене. Он рассказал, что его романтические отношения с исполнительницей длятся уже более 16 лет. Восемь из них приходятся на период, когда он был женат.

Джанабаева и Меладзе воспитывают троих общих детей. Первый сын пары Константин родился в 2004 году, за 10 лет до свадьбы артистов. В 2014 году на свет также появился сын Лука, в 2021 году — дочь Агата.

«Конечно, я знала Альбину, но и предположить не могла, что у нее есть сын от Валеры», — делилась первая супруга музыканта.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как Меладзе поддержал украинцев

24 февраля 2022 года, в день начала спецоперации, Валерий Меладзе заявил, что «сегодня произошло то, что не могло и не должно было происходить никогда».

В январе 2023 года певец оказался в центре скандала, после того как во время выступления на концерте в Дубае продолжил проукраинский националистический лозунг в беседе с поклонником.

Соответствующее видео было опубликовано в Сети и получило большую огласку, после чего Меладзе лично прокомментировал ситуацию.

«Люди, я хочу, чтобы вы услышали меня и поняли мои слова. Вот уже 10 месяцев я, как и многие другие люди, живу с ощущением тяжести и горя. Так уж вышло, что горячо любимые мной народы находятся в конфликте, в котором гибнут люди. Я не могу и не хочу никого ненавидеть и не пытаюсь кому-то угодить. Я мечтаю лишь о том, чтобы антагонизм прекратился и между близкими народами установилось согласие. И ради этого я готов отдать все силы», — заявил исполнитель.

Помогает ли Меладзе ВСУ

Telegram-канал Mash в сентябре 2025 года сообщил, что средства от концертного тура Валерия Меладзе по Европе могут частично направляться на поддержку ВСУ через организацию, связанную с проукраинскими структурами. При этом, как заметил источник, артист может быть об этом не осведомлен.

«Валерия Меладзе могут признать иноагентом, запретить въезд в Россию и лишить гражданства — после информации о его связи с проукраинскими организаторами концертов, которые финансируют ВСУ и тщательно это скрывают», — отметил источник.

Лишить Меладзе российского гражданства также призывали организация «Армия защитников Отечества» и глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Чем сейчас занимается и где живет Меладзе

Валерий Меладзе живет с семьей в Испании, гастролирует по Европе и по странам бывшего СНГ. У артиста есть совместный с сестрой Лианой Меладзе бизнес в России. По данным Telegram-канала SHOT, им принадлежит трехэтажный торговый центр в Восточном Бирюлево, прибыль которого за прошлый год составила 16 млн рублей.

На днях на продажу был выставлен особняк Меладзе в элитном поселке Миллениум Парк в Московской области. Дом был куплен артистом в подарок дочери, однако она отказалась в нем жить, теперь его продают за 345 млн рублей, пишет Mash.

«Дом надо доделывать — косметический ремонт слабый, местами требуется восстановление. Формат „заехал и живи“ не получился. Дочь сказала нет — не тот стиль и далековато», — отметил источник.

Меладзе иногда приезжает в Россию, в том числе на лечение, сообщает SHOT. По его данным, в прошлом году исполнитель потратил более 400 тысяч рублей на обследования.

«Валерий Меладзе потратил почти полмиллиона на лечение в российских клиниках. В перерывах между заграничными гастролями певец стабильно проходит разные обследования в частных медцентрах в Москве», — говорится в сообщении канала.

Читайте также:

Давление украинцев, позорные санкции, отказ Винер: как живет Алина Кабаева

Ураганный ветер и холод до -1? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Обида на Добронравова, слова о Галкине, бездетность: как живет Дорогов

Культура
Валерий Меладзе
артисты
новости
Мария Баранова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд решил судьбу подрядчика, строившего фортификации в Курской области
«Папины дочки», Прилучный, замуж в 40 лет: как живет Мирослава Карпович
Россиянам рассказали о возможностях для учащихся, не сдавших ГИА
Садоводам дали эффективные советы, как избавиться от борщевика
Счета владеющей особняком Тимура Иванова компании заблокировали
Политолог назвал сроки урегулирования конфликта на Ближнем Востоке
Гражданин Украины получил 12 лет колонии за подготовку теракта
В РСТ назвали самые дорогие направления отдыха за рубежом
План «Ковер» введен в одном российском городе
Госдума одобрила штрафы до 2 млн рублей за нарушения майнинга
Назван вариант долгосрочной экономии для отдыха на южных курортах России
На «Госуслугах» запустили тренажер для подготовки к ЕГЭ
Бизнес Газманова рухнул почти на 90%
«Я — герой Украины»: Буданов бросил вызов Зеленскому
Бизнесмен Ковалев назвал мягким приговор Чекалину
Продажа дома за 345 млн, лечение в России, ВСУ: как живет Валерий Меладзе
Генерал назвал «значимого игрока», который постарается сорвать мир в Иране
Водитель «затормозил» и отправил автобус в кювет
В заложниках у Мексики? Что известно об исчезновении Кристины Романовой
«Радиостанция Судного дня» передала новое сообщение
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.