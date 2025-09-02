Саммит ШОС — 2025
Mash: часть гонорара Меладзе может пойти на финансирование ВСУ

Валерий Меладзе Валерий Меладзе Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/Global Look Press

Telegram-канал Mash сообщает, что средства от концертного тура певца Валерия Меладзе по Европе могут частично направляться на поддержку ВСУ через организацию, связанную с проукраинскими структурами. По данным источника, артист, возможно, сам об этом не осведомлен.

Как отметили в канале, юридически продажа билетов осуществляется через испанскую компанию Bravo Eventos SL, зарегистрированную в Малаге. По данным Mash, ее руководитель Владимир Брумберг после начала СВО начал продвигать украинских артистов, включая группы, выступающих против спецоперации.

При этом Best Events Europe, Bravo Eventos SL и Bravo Vip используют общие документы и базы данных. Эти же компании, по данным Mash, организуют туры для уехавших российских артистов: Оксимирона (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Mash также пишет, что организацией американской части тура Меладзе занимается компания Show Impulse Владимира Буховского, который открыто поддерживает Украину и проводил благотворительные концерты для сбора средств на помощь ВСУ, включая покупку протезов. Сам Меладзе не комментировал эти сведения.

Ранее сообщалось, что судебные приставы разыскивают дочь Меладзе — Арину — из-за неоплаченных штрафов за нарушения правил дорожного движения. В отношении 22-летней девушки открыто исполнительное производство ФССП.

